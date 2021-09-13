«Всё быстро меняется»: Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 13 сентября стартовал отопительный сезон. Он отметил, что погода в Москве быстро меняется, добавив, что с 14 сентября в городе ожидается резкое похолодание. По словам синоптиков, причиной стал циклон, который закачивает холодный воздух в регион.

В Москве с 13 сентября стартовал отопительный сезон. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В ходе посещения ТЭЦ-20 «Мосэнерго» на юго-западе города градоначальник отметил, что, несмотря на тёплую погоду в Москве, «всё быстро меняется».

Он уточнил, что в столичном регионе с 14 сентября ожидается резкое похолодание, поэтому власти приняли решение с 13 сентября запускать тепло в жилом секторе и во всех объектах соцкультбыта. По его словам, столичная инфраструктура полностью готова к зимнему сезону.

«Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом», — рассказал Собянин.

В свою очередь, заммэра Москвы Пётр Бирюков подтвердил, что теплоснабжение будет запущено в установленный срок.

Как уточняет ТАСС, все здания и сооружения Москвы подготовили к отопительному сезону- 2021/22. Всего речь идёт примерно о 74 тыс. объектов, в том числе 34,1 тыс. жилых домов, 30,8 тыс. объектов экономики, 8,8 тыс. социальных объектов.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT напомнил, что начало сентября в столице было очень холодным, и предупредил об ухудшении погоды в ближайшие дни.

«Потом шесть дней было тёплых, сегодня последний день тёплый. Теперь опять циклон стоит над Ленинградской областью. Холодный воздух опять закачивает к нам. Уже подходит к Москве, ветер порывистый, до 15 м/с», — рассказал синоптик.

Он отметил, что со вторника и практически до следующей недели в регионе ожидается переменная облачность, но без осадков.

«Сегодня, завтра, послезавтра будет ветрено, ветер порывистый. Северо-западный, северный порывистый, 15—18 м/с. Похолодает. Сегодня ночью +8...+10 °С , днём завтра +15 °С, не больше. Ближе к выходным ночью +2...+5 °С, свежо. Дневная температура плавно опускается. На 4—4,5 °C ниже нормы будет. Среднесуточная норма сейчас всего +11 °С, но тем не менее», — сообщил эксперт.

Старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с RT также рассказала, что на Москву идёт холодный фронт.

«И завтра в Москве уже будет +12...+14 °C. Потом, с середины недели, температура будет отставать от нормы на 3—4 °C. В пятницу и в субботу ночью ожидается 0...+5 °C, а днём — +9...+14 °C. Среднесуточная будет, получается, в районе +8...+9 °C», — уточнила она.

АГН «Москва»

© Игорь Иванко

Вместе с тем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов обратил внимание, что власти Москвы не стали ждать пятидневного периода, когда среднесуточная температура опускается ниже +8 °C.

«Решили несколько опередить события, потому что на этой неделе, начиная со среды, среднесуточная температура опуститься ниже +8 °C. Это днём где-то +10 °C и ночью +5...+6 °C. Это холодная погода. Да, без дождей, но всё равно холодно, по крайней мере, на 2—4 °C ниже нормы, что в принципе делает честь московским властям, что они несколько опередили такую холодную неделю», — высказался эксперт.

Специалист также уточнил, что в Центральном федеральном округе ожидается «глубокая холодная яма с температурой на 2—4 °C ниже нормы».

«Понижение температуры, прохождение холодного фронта сегодня днём, уже ближе к вечеру», — рассказал синоптик.

«Происходят достаточно серьёзные и кардинальные изменения синоптической ситуации, потому что на место циклона, который быстро уходит на Полярный Урал, приходит гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами, которые будут довлеть над большей частью северной половины европейской территории России, в первую очередь над ЦФО», — добавил Шувалов.

Ранее в МЧС предупредили жителей Москвы, что в городе ожидается гроза с дождём, а также усиление ветра порывами до 16 м/с.

В ведомстве призвали граждан, управляющих автомобилями, снизить скорость, увеличить дистанцию с другими машинами, избегать внезапных манёвров, не парковать автомобили около деревьев.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны!» — подчеркнули в МЧС.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили, что в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности.