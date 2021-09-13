В Москве начинается отопительный сезон

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе начинается отопительный сезон. Об этом информирует Интерфакс.

«В Москве бабье лето, тепло, хорошо, хорошая, комфортная погода, но всё быстро меняется. С завтрашнего дня уже идёт резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло на всех объектах соцкультбыта и в жилом секторе», — сказал Собянин.

Об этом он заявил в ходе посещения ТЭЦ-20 компании «Мосэнерго» на юго-западе столицы.

Ранее URA.RU сообщило, что из-за низких температур отопительный сезон в Челябинске начался досрочно. По заявкам руководителей тепло начали подавать в социальные учреждения.