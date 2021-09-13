Синоптики предупредили о заморозках в ХМАО

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Специалисты Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что в регионе ожидается похолодание до -4 °С. Ночью возможен мокрый снег с дождём.
Синоптики предупредили о заморозках в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Синоптики также предупреждают о сильном ветре порывами до 17 м/с.

«В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер западных направлений, местами порывы 15—17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, при прояснениях до -4 °С, днём +5…+10 °С», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам специалистов, минусовая температура ожидается также 14 сентября.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский беседе с Nation News рассказал о погоде в Москве.

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