В МЧС предупредили о грозе с дождём в Москве
В столичном МЧС сообщили, что «по прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 сентября в г. Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 м/с».
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в России в ближайшие дни.
Телеканал «360» сообщал, что тестировать отопительную систему в Подмосковье начнут 14 сентября.
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