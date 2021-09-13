В МЧС предупредили о грозе с дождём в Москве

В столичном МЧС сообщили, что «по прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 сентября в г. Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 м/с».

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