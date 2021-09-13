Синоптик Синенков рассказал о погоде в России в ближайшие дни

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в России в ближайшие дни.

Он сообщил, что «вечером в понедельник через центр европейской части России и регионы средней полосы пройдет холодный атмосферный фронт, который принесёт очень резкое понижение температуры воздуха».

По его словам, эта «волна холода придёт и на юг России».

«Его северные регионы — Ростовскую и Волгоградскую области — волна холода достигнет уже вечером в среду, а южные, включая Крым, — попозже: в четверг и в пятницу. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на два-три градуса», — цитирует ТАСС Синенкова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что тестировать отопительную систему в Подмосковье начнут 14 сентября.