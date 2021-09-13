Синоптик Позднякова прокомментировала погоду в Москве

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Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала погоду в столице.
Синоптик Позднякова прокомментировала погоду в Москве
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«Мы ожидаем, что к концу недели минимальная температура в Москве будет в районе +5...+7 ˚С, а по области не исключены местами и слабоотрицательные температуры ночью. Будет ощущение, что наступила настоящая осень», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, температура воздуха к концу недели может оказаться на три-четыре градуса ниже климатической нормы.

«Сарафаны и пляжные тапочки во второй половине сентября жителям столичного региона не пригодятся. Зонты — да, будут актуальны. Нельзя сказать, что ожидаются заливные дожди, но в отдельные дни осадков может выпадать много», — отметила Позднякова в беседе с сайтом «Москва 24».

Как пояснила эксперт, в последней пятидневке сентября средняя температура может составить около +8 ˚С, что характерно для этих дней.

Ранее специалисты Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что в регионе ожидается похолодание до -4 °С. Ночью возможен мокрый снег с дождём.

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