«Росприроднадзор произведёт расчёт ущерба»: что известно о ситуации с разливом нефти под Новороссийском

Зампред правительства Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти в Чёрном море в районе Новороссийска. Руководство ведомства также проконтролирует ликвидационные работы и восстановление водной среды. Выброс сырой нефти произошёл 7 августа во время загрузки греческого танкера Minerva Symphony. Изначально площадь разлива оценили примерно в 200 кв. м, однако позже в Институте космических исследований РАН заявили, что она составила почти 80 кв. км.

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти в Чёрном море в районе Новороссийска, произошедшего 7 августа.

Ведомству, в частности, было поручено проверить данные об объёмах разлива топлива, которые представили в Российской академии наук, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Кроме того, руководство Росприроднадзора должно проконтролировать ликвидационные работы и восстановление водной среды в районе инцидента.

«Росприроднадзор произведёт расчёт ущерба после того, как будет установлена производительность оборудования и время истечения жидкости. При необходимости будет сделан анализ общего количества собранного нефтепродукта», — рассказал ТАСС представитель ведомства.

Напомним, ЧП произошло в субботу при погрузке греческого судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Действительно, имеются проблемы — залповый выброс сырой нефти с Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции). При погрузке с терминала КТК, с выносного нефтеналивного устройства (это в море находится, километров шесть от берега) произошёл выброс сырой нефти. Объём непонятен», — сообщили в Росморречфлоте после инцидента.

Там также рассказали, что владелец КТК создал оперштаб и привлёк профподразделения для устранения последствий разлива нефти.

Позже в пресс-службе консорциума сообщили, что причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора — составной части выносного причального устройства. Площадь разлива составила около 200 кв. м, а объём вылившейся в море нефти — около 12 куб. м, заявили в КТК.

«В соответствии с планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти АО «КТК-Р» были незамедлительно приняты необходимые меры по ликвидации нештатной ситуации», — сообщили в компании.

Новороссийский морской торговый порт

РИА Новости

© Виталий Тимкив

В частности, к устранению последствий ЧП были привлечены силы и средства профессионального аварийно-спасательного формирования, выставлены боновые заграждения, а также задействованы четыре нефтесборных системы и ёмкости для сбора нефти. На время ликвидации последствий аварии отгрузка нефти на морском терминале КТК была временно остановлена.

Через некоторое время разлив был локализован. В КТК заявили, что ситуация не представляла опасности для местного населения, а также для флоры и фауны Чёрного моря.

Вместе с тем Южная транспортная прокуратура сообщила, что по факту разлива нефти проводится проверка исполнения требований экологического законодательства и законодательства в сфере безопасности эксплуатации водного транспорта.

В свою очередь, в Институте космических исследований Российской академии наук оценили площадь разлива нефтепродуктов почти в 80 кв. км.

В заявлении ИКИ уточняется, что нефтяной разлив был обнаружен на радиолокационном снимке европейского спутника Sentinel-1, полученном 8 августа в 18:20 по местному времени. Его оценили главный научный сотрудник Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова Андрей Костяной и ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Ольга Лаврова.

«По их расчётам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съёмки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — рассказали в институте.

Мэр Новороссийска Игорь Дьяченко, комментируя инцидент, сообщил, что специалисты не выявили загрязнений на пляжах города после ЧП.

«Загрязнений нет нигде: Широкая Балка, Южная Озереевка, центральный пляж», — заявил он, подчеркнув, что все пляжи продолжают работу.

Вместе с тем работники дельфинария на Большом Утрише под Анапой сообщили об обнаружении в акватории масляных пятен после инцидента.

«Сотрудники оперативно достают ленты сорбирующего бона — он, как огромная губка, будет притягивать и впитывать масляную плёнку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным», — сообщается на странице дельфинария в Instagram.

О готовности оказать поддержку в оценке последствий разлива нефти, а также в их устранении, заявили в Росрыболовстве.

Руководитель объединённой пресс-службы Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Клоков также напомнил, что это не первый случай разлива нефтепродуктов за последнее время.

«Мы говорим о повышении экологической ответственности как о мировом тренде, а сталкиваемся с такими проявлениями халатности сотрудников компаний, использующих в экономических целях природные ресурсы в ущерб другим, в данном случае водным. Уверены, что Росприроднадзор совместно с РАН объективно оценят нанесённый ущерб», — отметил он.