В РАН оценили площадь разлива нефтепродуктов в море под Новороссийском

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что площадь разлива нефтепродуктов в Чёрном море в районе Новороссийска оказалась больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

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«По расчётам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съёмки почти 80 кв. км», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее площадь разлива оценивалась КТК в 200 кв. м. Росприроднадзор сообщил ТАСС, что ведомство проведёт оценку ущерба от разлива нефти под Новороссийском, когда установит продолжительность сброса горючего. О инциденте стало известно 7 августа.