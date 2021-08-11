В РАН оценили площадь разлива нефтепродуктов в море под Новороссийском

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В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что площадь разлива нефтепродуктов в Чёрном море в районе Новороссийска оказалась больше, чем заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
В РАН оценили площадь разлива нефтепродуктов в море под Новороссийском
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

«По расчётам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съёмки почти 80 кв. км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее площадь разлива оценивалась КТК в 200 кв. м.

Росприроднадзор сообщил ТАСС, что ведомство проведёт оценку ущерба от разлива нефти под Новороссийском, когда установит продолжительность сброса горючего.

О инциденте стало известно 7 августа.

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