В РАН оценили площадь разлива нефтепродуктов в море под Новороссийском
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«По расчётам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съёмки почти 80 кв. км», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее площадь разлива оценивалась КТК в 200 кв. м.
Росприроднадзор сообщил ТАСС, что ведомство проведёт оценку ущерба от разлива нефти под Новороссийском, когда установит продолжительность сброса горючего.
О инциденте стало известно 7 августа.