В Новороссийске не выявили загрязнений на пляжах после разлива нефти
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- РИА Новости
«Специалисты обследовали пляжи, загрязнений нет нигде: Широкая Балка, Южная Озереевка, центральный пляж», — цитирует ТАСС Дьяченко.
Он добавил, что все пляжи продолжают работу.
Ранее в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что площадь разлива нефтепродуктов в Чёрном море в районе Новороссийска оказалась больше, чем заявил КТК.
Об инциденте стало известно 7 августа.