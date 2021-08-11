В Новороссийске не выявили загрязнений на пляжах после разлива нефти

Специалисты не выявили загрязнений на пляжах Новороссийска после разлива нефти в Чёрном море, сообщил мэр города Игорь Дьяченко.

«Специалисты обследовали пляжи, загрязнений нет нигде: Широкая Балка, Южная Озереевка, центральный пляж», — цитирует ТАСС Дьяченко.

Он добавил, что все пляжи продолжают работу.

Ранее в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что площадь разлива нефтепродуктов в Чёрном море в районе Новороссийска оказалась больше, чем заявил КТК.

Об инциденте стало известно 7 августа.