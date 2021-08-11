Росприроднадзору поручили оценить масштаб разлива нефти под Новороссийском
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
«Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объёмов разлива топлива», — заявили в пресс-службе.
Также замглавы правительства поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.
Ранее в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что площадь разлива нефтепродуктов в Чёрном море в районе Новороссийска оказалась больше, чем заявил КТК.
Об инциденте стало известно 7 августа.