Росприроднадзору поручили оценить масштаб разлива нефти под Новороссийском

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Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти в Чёрном море в районе Новороссийска при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Росприроднадзору поручили оценить масштаб разлива нефти под Новороссийском
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

«Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объёмов разлива топлива», — заявили в пресс-службе.

Также замглавы правительства поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.

Ранее в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что площадь разлива нефтепродуктов в Чёрном море в районе Новороссийска оказалась больше, чем заявил КТК.

Об инциденте стало известно 7 августа.

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