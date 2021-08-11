Росприроднадзору поручили оценить масштаб разлива нефти под Новороссийском

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти в Чёрном море в районе Новороссийска при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

«Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объёмов разлива топлива», — заявили в пресс-службе.

Также замглавы правительства поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.

Ранее в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что площадь разлива нефтепродуктов в Чёрном море в районе Новороссийска оказалась больше, чем заявил КТК.

Об инциденте стало известно 7 августа.