«Растрата чужого имущества в особо крупном размере»: фигуранты дела Baring Vostok получили условные сроки

Мещанский суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, признанного виновным в растрате 2,5 млрд рублей. Остальные фигуранты дела, среди которых партнёры и руководители разных направлений работы фонда, также получили условные сроки. Сам Калви назвал итог судебного разбирательства «почти победой» и добавил, что изучит возможность обжалования приговора после ознакомления с его полным текстом.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви признан виновным в растрате 2,5 млрд рублей. Мещанский суд Москвы приговорил его к пяти с половиной годам условно.

Во вводной части приговора, оглашение которого началось 5 августа, судья заявила, что «Калви совершил растрату чужого имущества в особо крупном размере».

Все остальные фигуранты дела в результате также получили условные сроки, в том числе партнёр фонда Филипп Дельпаль (четыре года и шесть месяцев), ещё один партнёр фонда Ваган Абгарян (четыре года и шесть месяцев) и директор фонда по инвестициям Иван Зюзин (пять лет).

Четыре года условно получили бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов и директор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Экс-директора банка «Восточный» Александра Кордичева суд приговорил к трём годам и шести месяцам условно.

Суд также снял наложенный на ранних стадиях разбирательства арест с имущества и банковских счетов подсудимых, сообщает ТАСС. Суд зачёл обвиняемым содержание под домашним арестом и принял во внимание положительные характеристики личности обвиняемых, а также наличие у них детей и отсутствие судимостей.

При этом Майкл Калви не сможет покинуть территорию России в течение пяти лет, поскольку всё это время он должен будет отмечаться во ФСИН.

Журналисты у здания Мещанского районного суда Москвы, где проходит заседание по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Сам Калви расценивает условный срок как «почти победу», отмечая при этом, что не признаёт выдвинутых против него обвинений.

«Получение условного срока по такой категории дел — это почти победа с учётом практики российских судов. Обвинение в растрате оскорбительно для меня как инвестора», — приводит ТАСС высказывание Калви после суда.

По его мнению, в рамках судебного дела не было ущерба, преступного состава и потерпевших.

«Мы были реалистами и прагматиками, понимая историю этого дела. С другой стороны мы видели, что нас обвиняют в преступлении, которого никогда не было. Нам нужно прочитать, изучить полный текст приговора, чтобы определить наши дальнейшие действия, в том числе решить, обжаловать его или нет», — сказал Калви.

Компания Baring Vostok, в свою очередь, заявила о намерениях поддерживать коллег на фоне судебного разбирательства.

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«Наши коллеги невиновны, а уголовное дело, также как и приговор суда первой инстанции по нему — безосновательны. Мы продолжим поддерживать наших коллег, какую бы стратегию защиты они ни выбрали. Единственным бенефициаром всех сделок был банк Восточный, что доказывают финансовые документы, приобщённые к материалам дела и показания всех свидетелей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Baring Vostok.

Напомним, что Следственный комитет завёл уголовное дело, фигурантом которого стал Калви, 13 февраля 2019 года. Следствие придерживалось точки зрения, что Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от «Восточного» в 2015 году, был зачтён уступкой акций.

Кроме того, по мнению следствия, Калви ввёл в заблуждение совет директоров банка в вопросе стоимости акций «Первого коллекторского бюро». СК полагает, что акции оценили в сумму долга при их реальной стоимости в 600 тыс. рублей.

Калви и других фигурантов дела задержали 15 февраля. Его поместили в СИЗО на срок до 13 апреля, однако ещё до истечения этого срока суд на основании просьбы СК решил изменить меру пресечения и направил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok под домашний арест. В ноябре и эта мера пресечения была изменена на запрет определённых действий.

Отметим, что в июле 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об осведомлённости Кремля по делу Калви.

«То, что иностранный бизнес внимательно наблюдает за этим делом, — да, нам это хорошо известно. Иностранные предприниматели, большой бизнес иностранный, они неоднократно до этого времени встречались с главой нашего государства и поднимали тему Калви», — сказал Песков.

Вместе с тем Песков напомнил, что президент России ранее неоднократно говорил о невозможности вмешательства в судебные дела. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что отдельно взятое дело не может иметь глобального значения для инвестиционного климата.

По его словам, главное — «те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой инвестиционной привлекательности».