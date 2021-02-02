Калви отказался признать вину в растрате

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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви отказался признать вину в растрате.
Калви отказался признать вину в растрате
  • РИА Новости

«Вину я не признаю. Каких-либо противоправных действий я не совершал... и тем более не создавал преступную группу», —цитирует Калви РИА Новости.

2 февраля Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу.

Следствие полагает, что Калви и его партнёры по бизнесу убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.

Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тыс., утверждает СК России.

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