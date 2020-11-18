США поприветствовали освобождение Калви из-под домашнего ареста

США приветствуют решение об освобождении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста, заявил помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

«США приветствуют решение России освободить Майкла Калви из-под домашнего ареста», — написал О'Брайен в Twitter Национального совета безопасности.

“The U.S. welcomes Russia’s decision to lift Michael Calvey’s house arrest. We look forward to quick resolution of the remaining charges against him. Upholding the rule of law is a critical step to any advancement in the U.S.-Russia business relationship.”-NSA Robert C. O’Brien — NSC (@WHNSC) November 17, 2020

Он добавил, что в США ждут урегулирования оставшихся выдвинутых против него обвинений.

О'Брайен подчеркнул важность обеспечения верховенства права для прогресса в российско-американских делах.

Ранее Верховный суд России освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста.