США поприветствовали освобождение Калви из-под домашнего ареста

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США приветствуют решение об освобождении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста, заявил помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
США поприветствовали освобождение Калви из-под домашнего ареста
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«США приветствуют решение России освободить Майкла Калви из-под домашнего ареста», — написал О'Брайен в Twitter Национального совета безопасности.

Он добавил, что в США ждут урегулирования оставшихся выдвинутых против него обвинений.

О'Брайен подчеркнул важность обеспечения верховенства права для прогресса в российско-американских делах.

Ранее Верховный суд России освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста.

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