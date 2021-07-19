В Кремле прокомментировали дело основателя Baring Vostok Калви

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю хорошо известно, что иностранный бизнес внимательно следит за делом основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви.
В Кремле прокомментировали дело основателя Baring Vostok Калви
  • АГН «Москва»

«То, что иностранный бизнес внимательно наблюдает за этим делом, — да, нам это хорошо известно. Иностранные предприниматели, большой бизнес иностранный, они неоднократно до этого времени встречались с главой нашего государства и поднимали тему Калви», — сказал Песков.

Также в Кремле рассказали, что каждый раз российский президент Владимир Путин говорил о невозможности вмешательства в судебные дела.

Песков также выразил надежду, что «решение суда не заставит себя ждать и... ситуация разрешится».

Он отметил, что отдельно взятое дело не может иметь глобального значения для инвестиционного климата. 

По его словам, главное — «те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой инвестиционной привлекательности».

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы 2 августа огласит приговор Калви по делу о растрате.

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