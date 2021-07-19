Названа дата оглашения приговора инвестору Майклу Калви

Мещанский суд Москвы 2 августа огласит приговор основателю инвестфонда Baring Vostok гражданину США Майклу Калви по делу о растрате.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что 19 июля были завершены прения сторон, подсудимые выступили с последним словом, после чего судья удалилась в совещательную комнату.

«Приговор будет оглашён 2 августа в 12:00», — заявила она.

Прокуратора попросила суд приговорить Калви к шести годам колонии условно по делу о растрате.

В конце декабря 2019 года СК объявил об окончании расследования дела.

Калви и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.