«Представить доклад»: глава СКР после публикации RT поручил разобраться с увольнением инспектора Саночкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после публикаций RT и ряда других СМИ поручил представить доклад об обстоятельствах увольнения государственного инспектора из Курганской области Алексея Саночкина. Специалист по охране окружающей среды предал огласке факты незаконной VIP-охоты в регионе, а недавно был уволен после 22 лет службы — по его словам, по формальным причинам. Также Бастрыкин поручил взять на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по факту незаконной охоты на волков с участием депутата облдумы Дениса Хахалова. Добиться уголовного преследования VIP-охотников удалось во многом благодаря Саночкину.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на публикации в СМИ о бывшем инспекторе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Алексее Саночкине, который после разоблачения незаконной VIP-охоты с участием депутата облдумы Дениса Хахалова недавно был уволен после 22 лет службы.

Сам Саночкин в интервью RT ранее высказал уверенность, что увольнение стало местью за его принципиальную позицию — он неоднократно выявлял и придавал огласке факты подобных нарушений, порой получая в ответ угрозы не только увольнения, но и физической расправы.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области представить доклад по обращению в СМИ государственного инспектора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Алексея Саночкина о незаконном, по его мнению, увольнении», — сообщили в пресс-службе СКР.

Кроме того, глава Следственного комитета распорядился взять на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту незаконной охоты на волков с участием Хахалова и его приятелей.

«Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении депутата Курганской областной думы и ещё пятерых граждан, подозреваемых по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, шестеро указанных фигурантов 6 февраля 2021 года участвовали в незаконной охоте на волков. Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах совершённого преступления и поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль», — сообщили в СКР.

«Должна быть независимая проверка»

Алексей Саночкин в беседе с RT прокомментировал это поручение.

«Должна быть независимая проверка, например, сотрудниками из другого региона или управлением СК по Уральскому федеральному округу. В любом случае, это должен делать кто-то незаинтересованный, потому что в Курганской области возник конфликт интересов у сотрудников. Но то, что это поручил именно Александр Бастрыкин, накладывает на них долю ответственности за результат», — заявил Саночкин.

Также бывший инспектор отметил, что рад тому, что уголовное дело по факту незаконной охоты с участием Хахалова расследуется сотрудниками СК из Свердловской области. «У них нет никакой предвзятости и они ни с какой стороны себя не замарали и не запятнали», — добавил он.

Депутат Курганской облдумы Денис Хахалов

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Алексей Саночкин также рассказал, что 2 августа обратился в правозащитный центр «Единой России» к Михаилу Старшинову, который также является заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

«Я направил обращение и изложил не только все свои веяния и чаяния, но и конкретно по обстоятельствам данного дела», — говорит Саночкин. Он надеется, что всё, что сейчас происходит, приведёт к объективным выводам.

«Необратимость наказания должна быть»

Напомним, что 12 июля 2021 года Саночкина, который работал государственным инспектором в области охраны окружающей среды Курганской области в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, неожиданного для него уволили за «неоднократные нарушения».

Он уверен, что увольнение стало следствием скандала с Денисом Хахаловым. Весной 2021-го в социальных сетях появилось видео, где охотники жестоко убивали волков. Пользователей потрясли кадры, на которых было видно, как мужчины на снегоходе давили ещё живого хищника, а затем веселились, когда животное пыталось обороняться, кусая дуло ружья.

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Позже стало известно, что 6 февраля в незаконной охоте на волков участвовал депутат Хахалов и егерь Ермек Сулейманов, который не имел права охотиться: у него была судимость, аннулирован охотничий билет и на протяжении восьми лет был запрет на ношение и хранение оружия.

Также вскрылся ещё один факт незаконной охоты на лосей, в которой участвовали высокопоставленные сотрудники СК по Курганской области. Всё это стало известно благодаря сектору охотничьего надзора, которым руководил Саночкин.

На фоне скандала Хахалова сначала исключили из «Единой России», а несколько дней назад, по данным СМИ, он подал прошение о снятии с него депутатского мандата.

При этом инспектор рассказывал RT, что Хахалов лично угрожал ему увольнением с работы. Саночкин считает, что лишился работы в нарушение закона и планирует подавать иск в суд, чтобы обжаловать негативную запись в трудовой книжке и, возможно, вернуться в свой департамент.

По данному факту RT уже направил запросы в Генеральную прокуратуру, СК РФ и в Министерство труда и социальной защиты населения РФ.

«Конечно, радует, что СМИ донесли эту проблему. Мне звонили, интересовались, поддерживали. Довольно много неравнодушных людей, которым интересна эта тематика. Мне приятно, когда общественность поддерживает, тем более если такая резонансная тема, когда представители власти преступают закон. Всё-таки необратимость наказания должна быть по данным фактам, в частности по жестокому обращению с животными и незаконной охоте», — подчеркнул Алексей Саночкин.