Госинспектора заповедника в Бурятии обвинили в превышении должностных полномочий

Инспектор Сергей Красиков, охраняющий Алтачейский заказник Байкальского заповедника в Бурятии, стал фигурантом уголовного дела. Браконьер, задержанный им в октябре 2020 года, обвиняет мужчину в превышении должностных полномочий и применении насилия при задержании. Руководство заповедника утверждает, что серьёзные травмы получил и сам инспектор — браконьеры при попытке скрыться с места преступления сбили его на машине. Красикова активно поддерживают коллеги и российское природоохранное сообщество, требуя, чтобы уголовное преследование в отношении госинспектора было прекращено. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело передано для детального рассмотрения в центральный аппарат ведомства.

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© Сергей Красиков

Сергей Красиков уже десять лет работает инспектором Байкальского государственного заповедника в Бурятии. Он охраняет территорию Алтачейского заказника, где с 1966 года разводят ценных для хозяйства и науки, а также краснокнижных животных. Отец Красикова и его младший брат тоже работают в Алтачейском заказнике.

В октябре 2020 года Сергей участвовал в задержании пятерых нарушителей, которые занимались незаконной охотой и застрелили двух косуль. Как утверждает инспектор, браконьеры, пытаясь скрыться с места преступления на автомобиле, сбили его — он сломал руку и получил сотрясение мозга. По факту незаконной охоты было заведено уголовное дело.

Но в феврале этого года Сергей Красиков сам неожиданно стал фигурантом уголовного дела. Мужчина, задержанный им в октябре 2020-го за браконьерство в заповедной зоне, выдвинул в адрес инспектора обвинения в превышении должностных полномочий при его задержании. Он утверждает, что Красиков избил его и стрелял по задержанным.

На сторону Красикова встало руководство заповедника и всё российское природоохранное сообщество. Коллег инспектора возмутило, что заводить уголовное дело о причинении Сергею телесных повреждений долго отказывались, а затем и вовсе выдвинули обвинения в адрес самого госслужащего, выполнявшего свою работу.

В региональном управлении СУ СК по Республике Бурятия RT пояснили, что сейчас уголовные дела возбуждены по заявлениям обеих сторон, выдвинувших взаимные обвинения.

«Для проверки доводов всех участников следственным путём в феврале текущего года по одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия браконьером в отношении государственного инспектора природного заповедника; по второму — о превышении данным инспектором должностных полномочий», — сообщили в СК.

Ночь, браконьеры, стрельба

По словам Сергея, он хорошо запомнил ночь на 4 октября 2020 года.

«В третьем часу ночи на телефон поступил MMS-сигнал с одной из фотоловушек, установленных по всему заповеднику. Устройство зафиксировало в лесу машину», — вспоминает Сергей.

Он поясняет, что на территории федерального заказника действует запрет даже на проезд и стоянку вне обозначенных дорог, не говоря уже о любой охоте. Об автомобиле Сергей сообщил отцу и начал готовиться к выезду.

Красиков говорит, что на место происшествия они прибыли втроём: он сам, отец и их коллега, Александр. Первого охотника задержали сразу, а вот остальные нарушители попытались скрыться. Как говорит Сергей, на подходе к УАЗику браконьеров он громко крикнул, что работает служба охраны, и велел сдаваться.

«Я потребовал, чтобы выходили, держа руки на виду. Тут же зажглись фары, машина рванула вперёд — прямо на меня. Понимая, что моей жизни угрожает реальная опасность, я попытался отскочить, выстрелил в переднюю часть автомобиля, в районе радиатора. Машина задела меня по касательной, я почувствовал резкую боль в руке», — вспоминает Сергей.

Несмотря на полученную травму, Красиков продолжил преследование — он утверждает, что инспекторы видели, как браконьеры прямо на ходу выпрыгивали из УАЗа, пытаясь скрыться от погони. За машиной погнались на служебном авто Красиков-старший и Александр, сам Сергей отправился на поиски выпрыгнувших.

«Я осмотрелся. В ту ночь была полная Луна, и видимость была довольно хорошая. Я заметил, что в гору поднимаются два человека, один из них был с оружием. Я побежал и настиг их, — рассказывает госинспектор. — Заметив меня, мужчины остановились, и один из них — тот, что был с оружием — направил на меня карабин. Я прокричал, что работаю в службе охраны заказника, предложил добровольно отдать оружие, мне ответили отказом. Я предупредил, что буду применять оружие, и произвёл предупредительный выстрел — в сторону и в землю. Нарушители отвлеклись — в этот момент я преодолел расстояние между нами и перехватил ствол карабина, дёрнул его на себя, уводя при этом в сторону, чтобы в меня не смогли выстрелить».

Из-за резкого рывка мужчина с карабином не устоял на ногах, Сергей навалился на него, чтобы отобрать ружьё, затем задержал обоих браконьеров и сообщил об этом по рации. Тем временем его коллеги уже поймали тех, кто был в машине, а перед приездом на место участкового и оперативной группы нашли и пятого охотника — тот пытался спрятаться в овраге. На этом погоня закончилась, на задержанных составили протоколы и доставили в отделение.

Версия инспекторов

Красиковы подчёркивают, что обвинения в нанесении задержанным телесных повреждений появились не сразу.

Сергей также утверждает, что ни при задержании, ни в отделении полиции мужчина, в итоге написавший на него заявление, не жаловался на действия инспектора.

Только спустя три дня нарушитель отправился к врачу и получил справки о переломе рёбер и травме головы. Красиков себя виновным не считает.

«Я действовал по инструкции, — настаивает госинспектор. — Они впоследствии написали на меня заявление, чтобы уйти от ответственности. Это сделал тот нарушитель, у которого было оружие. Я якобы сбил его с ног, разбил лицо, голову, сломал ребро. Что характерно — по приезду участкового на место он не заявлял, что ему нанесены побои, не жаловался на боли в грудной клетке. Мы видели царапину на губе и кровь на голове, рассечение, ему оказали первую помощь. Участковый спросил у задержанного, откуда кровь на голове, и тот ему ответил, что «неудачно побегал».

По мнению Красикова, задержанный им мужчина мог получить травмы, когда скрывался от преследования — УАЗ нёсся по лесу на большой скорости, а браконьеры прыгали из машины прямо на ходу.

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Версия браконьеров

В Следственном комитете RT сообщили, что Сергея Красикова обвинили в избиении и стрельбе без предупреждения: он якобы не представился нарушителям, не имел отличительных знаков и сразу применил насилие к задержанным.

«Браконьеры заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу произвёл выстрел из ружья в их сторону, после чего при задержании нанёс прикладом удары по голове и телу одного из них и причинил перелом рёбер, а затем, запугивая, выстрелил в сторону ещё одного мужчины, попав пулей ему в ботинок», — говорится в сообщении СУ СК по республике.

Вскоре после того, как конфликт браконьеров и госинспектора получил огласку, адвокатское бюро «Три кита» в Улан-Удэ обнародовало видео, где трое мужчин описывают свою версию того, как происходило их задержание 4 октября. О том, почему они посреди ночи оказались на территории заповедника с оружием и с трупами животных, в ролике не сказано. Лица спикеров закрыты.

Герои видео рассказали, что в ходе задержания один из инспекторов бросился в сторону их машины и сразу начал стрелять в воздух и по авто — несмотря на то, что водитель якобы сразу вышел и лёг на землю. Другой рассказчик говорит, что они пытались уехать от нападавших на машине, при этом стрелявшего по ней инспектора никто не сбивал. Затем, испугавшись стрельбы, герои ролика выскочили из машины и попытались спастись бегством, но были пойманы.

«Метров 60 пробежали, были крики: «Стойте, я вас перестреляю!». Я испугался и сел. Впереди меня был Сергей, у него было оружие, он тоже сел. Этот человек в чёрном остановился рядом с Сергеем и начал его избивать, ударил его по голове», — утверждают мужчины на видео.

По их словам, инспектора просили остановиться, но тот продолжал избивать мужчину. Второму протянул наручники, и, когда тот отказался их надевать, выстрелил ему по ногам, попав в ботинок.

«Выстрелил бы чуть-чуть выше — и прямо в человека. Мог человека сразу убить. На своё оружие у меня были документы. И им оружие не надо было применять. Никуда мы бы не делись. Для чего надо было физическую силу? Оттуда одна дорога только, они легко могли нас задержать», — уверен один из рассказчиков.

На видео адвокат мужчин, задержанных Сергеем Красиковым, утверждает, что инспектор не должен уйти от ответственности за превышение полномочий, а также упоминает, что в 2016 году в отношении Красикова возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему. Юрист уточнила, что оно было прекращено и не дошло до суда.

«Собирали валежник»



Сами госинспекторы и руководство Алтачейского заказника считают, что браконьеры пытаются оговорить инспектора, чтобы уйти от ответственности. Они также отмечают, что изначально задержанные не отрицали — целью их проникновения на охраняемую заповедную зону была именно незаконная охота. Это зафиксировано в протоколах задержания и подтверждается изъятым оружием и тушами двух убитых мужчинами косуль — по версии руководства заповедника, животных ослепляли ярким светом, а затем убивали.

Однако впоследствии задержанные несколько раз меняли свои показания, сообщил RT замдиректора Алтачейского заказника по лесохозяйственной деятельности Сергей Ткач.

«Есть одна особенность: из пяти человек, которые были ночью в автомобиле, которые туда приехали, которые все вместе добывали этих косуль, одного человека они все вместе, в один голос отмазывают, и он проходит по следствию как свидетель. Нас, конечно, не устраивает. Причём, по нашим сведениям, именно он — организатор всего», — объясняет Ткач.

Сейчас по уголовному делу о незаконной охоте проходят лишь четверо из пятерых мужчин, задержанных инспекторами 4 октября. Как отмечают в Минприроды РФ, всего охотников той ночью было шестеро — одного поймать не удалось, и его личность до сих пор не установлена. Изначально фигурантами дела о браконьерстве были только трое нарушителей — во время расследования мужчины меняли показания и выгораживали друг друга.

Сам Сергей Красиков считает, что попытки поменять первоначальные показания, а также оправдания браконьеров абсурдны. По его словам, сейчас свою вину полностью признаёт лишь один задержанный им охотник — это он был вооружён в момент задержания инспекторами.

«Они уже три раза меняли показания. Теперь один говорит, что заехал в лес (на 7,5 км вглубь заповедной зоны), потому что хотел сходить в туалет, другой — что хотел посмотреть валежник, третий — ехал «выпить чаю», — говорит Красиков. — Тот, который шёл «посмотреть валежник», якобы взял с собой ружьё, увидел косуль и решил стрельнуть. Этот признаёт, что стрелял по животным. А остальные, получается, не виноваты. Но валежник в три часа ночи — это, конечно, смешно».

© baikalzapovednik.ru

Поддержка инспекторов

Когда в отношении Сергея Красикова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, инспектора поддержало и руководство заповедника, и Министерство природы РФ.

«Мы полностью поддерживаем инспектора. Я сразу подписал ходатайство на имя генерального прокурора Российской Федерации о принятии мер прокурорского реагирования и взятии на личный контроль ситуации в части совершённых противоправных действий браконьеров в отношении государственного инспектора Байкальского заповедника и факта возбуждения в отношении него уголовного дела», — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Если человек, представляя профессию, сделал всё возможное против пяти вооружённых человек, пострадал, а сейчас по каким-то причинам находится под преследованием, то мы же понимаем, что это угроза не только конкретно ему, но и самой системе. Мы не должны предавать наших инспекторов», — подчеркнул Козлов.

Замдиректора Алтачейского заказника по лесохозяйственной деятельности Сергей Ткач сообщил RT, что привлечь браконьеров к ответственности за травмы, причинённые инспектору при исполнении, пыталось именно руководство заповедника, а не сам Сергей. Добиться возбуждения уголовного дела удалось не сразу.

«Мы подавали ходатайство о возбуждении дела, получили отказной материал. Мы с этим не согласились, начали обжаловать, и когда дело дошло до уровня республики, нам наконец сообщили, что дело возбуждено», — рассказал Ткач.

Он добавил, что Сергею Красикову были нанесены серьёзные телесные повреждения — по его словам, страшнее всего оказался даже не перелом и не сотрясение мозга, а ушиб локтевого сустава, из-за которого рука инспектора до сих пор не функционирует в полной мере.

«Знал одного из охотников»

Сергей Ткач добавил, что Красиков-младший был знаком с одним из браконьеров, задержанных в октябре 2020 года, — мужчины прежде встречались на охоте. Правда, законной.

«Когда люди охотятся, это, в принципе, нормальная вещь, если они исполняют законы. Сергей с одним из задержанных ранее сталкивался, при задержании они друг друга узнали. Любой охотник на две части делится: когда он охотится по закону, а когда — не по закону», — рассуждает представитель руководства заповедника.

Ткач сетует, что деятельность браконьеров — следствие развала системы охотничьего хозяйства. По его словам, огромные заповедные территории в России, как правило, обслуживает мизерный штат инспекторов — люди «привыкли, что на незаконной охоте их вряд ли кто-то задержит».

«Представьте, ночь, огромный район, несколько миллионов гектаров и один, максимум два инспектора за него отвечают. Видимо эти (нарушители. — RT) надеялись на то же самое. Но у заказников такое не прошло. У нас охрана регулярная, постоянная», — подчеркнул Ткач.

По месту службы у Сергея Красикова-младшего — сплошь положительные характеристики, говорит его руководитель. Сергей вместе с отцом и братом занимается не только патрулированием территорий заказника, но помогает животным в тяжёлые для них периоды, засевает гектары подкормочных полей для кабанов, косуль. В 2017 году Красиков-младший победил во всероссийском конкурсе, став лучшим в своей профессии среди молодых инспекторов до 30 лет.

«Молодой человек, у которого одна единственная запись в трудовой книжке — (Алтачейский. — RT) заказник. Он работает здесь рядом с отцом, у которого тоже одна запись в трудовой книжке, ещё с советских времён. Он знает, что и зачем он делает, и сейчас его поддерживают по всей стране. Для него эта поддержка очень много значит», — добавляет Ткач.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело о незаконной охоте в Алтачейском заказнике передано в центральный аппарат ведомства. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, следователи ГСУ СКР тщательно изучат обстоятельства инцидента, проведут дополнительные экспертизы и дадут правовую оценку действиям браконьеров и их показаниям.