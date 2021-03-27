Отец пострадавшего при задержании браконьеров инспектора рассказал о сыне и его работе

В Бурятии начали расследовать уголовное дело о применении браконьерами насилия в отношении госинспектора Алтачейского заповедника Сергею Красикову. В октябре прошлого года, по словам самого потерпевшего, нарушители, которых задержал мужчина, сбили его на машине, пытаясь скрыться. Однако уголовное дело поначалу завели на самого Красикова — он якобы превысил должностные полномочия при задержании. На защиту инспектора поднялось российское природоохранное сообщество. Отец Сергея, работающий в заповеднике вместе с сыном и присутствовавший в ночь задержания нарушителей, рассказал RT о случившемся и о сложностях работы госинспекторов в России.

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В Бурятии началось расследование уголовного дела о причинении телесных повреждений госинспектору Алтачейского заказника Байкальского биосферного заповедника Сергею Красикову.

В октябре 2020 года он участвовал в задержании пятерых браконьеров. Нарушители сбили его на машине, пытаясь скрыться с места преступления. Однако дело возбудили не против браконьеров, а против егеря — о превышении служебных полномочий: якобы он стрелял по нарушителям и избил прикладом ружья одного из задержанных, сломав ему ребро и разбив голову.

Когда история получила огласку, за Красикова вступились коллеги и представители российского природоохранного сообщества, а петиция в его поддержку, опубликованная на сайте change.org, собрала уже более 116 тыс. подписей. Также стало известно, что уголовное дело о причинении травм госинспектору всё-таки возбудили.

Как сообщил RT Красиков, на прошлой неделе его впервые допросили в качестве потерпевшего.

«Опросили меня и моего отца. Благодаря резонансу, который пошёл по нашей стране везде, люди стали возмущаться. Но пока рано говорить, что будет дальше», — отметил Красиков.

По его словам, уголовное дело о превышении полномочий направили в Главное следственное управление СК в Москве. Уголовные дела в отношении браконьеров — о незаконной охоте и наезде на инспектора — находятся у следователей в Бурятии.

Адвокат пострадавшего госинспектора Игорь Саенко в беседе с RT пояснил, что уголовное дело о наезде на Сергея возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (причинение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Однако Саенко полагает, что есть основания квалифицировать правонарушение, совершённое в отношении Красикова, по более серьёзной части этой статьи.

«Как представитель потерпевшего... так как в качестве орудия преступления использовался автомобиль (средство повышенной опасности), я усматриваю наличие состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 (причинение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)», — подчёркивает юрист.

Личности браконьеров

Адвокат Игорь Саенко также уточнил, что личность человека, управлявшего автомобилем в момент наезда на Сергея, установлена, как и личности четверых других нарушителей, занимавшихся незаконной охотой в Алтачейском заказнике. Называть их имена юрист не стал.

Руководство Сергея Красикова провело собственное расследование и якобы вычислило их аккаунты в социальных сетях. Так, директор Байкальского биосферного заповедника Василий Сутула заявил журналистам, что в друзьях у одного из предполагаемых браконьеров оказался экс-начальник УОООП МВД по Бурятии.

Также руководитель заповедника выяснил, что другой вероятный нарушитель, написавший заявление на Красикова, женат на сестре первого. Ещё один возможный нарушитель, судя по информации в соцсетях, окончил Восточно-Сибирский институт МВД РФ.

«Наверняка какое-то время прослужил в органах», — предполагает Сутула.

RT связался с одним из предполагаемых браконьеров, однако тот отказался комментировать ситуацию.

«Он герой»

Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил RT, что считает уголовное преследование в отношении Сергея Красикова возмутительным, подчеркнув, что госинспектора необходимо защитить.

«Я считаю, что он герой, он поступил, как герой. То, что происходит вокруг него сейчас — форменное безобразие, с которым надо разбираться. Он действовал не просто как инспектор, он действовал, как патриот, как человек неравнодушный, и это была такая история, которая могла закончится для него печально. Он получил травмы, он получил сотрясение мозга, перелом», — напомнил депутат.

Бурматов добавил, что за ситуацией вокруг инспектора внимательно следят не только сотрудники особо охраняемых территорий, но и сами браконьеры. По его словам, если всё закончится в пользу нарушителей, это станет для них сигналом, что в подобных ситуациях инспекторы будут получать не награду за проявленное при задержании преступников мужество, а уголовное дело.

«Они будут потирать руки и дальше поливать грязью инспекторов, охранников природных территорий. Мы приняли закон, который дал инспекторам возможность действительно эффективно защищать особо охраняемые природные территории, дал им полномочия. Если этот закон не будет исполняться, это недопустимо. Поэтому здесь дело чести защитить Сергея Красикова, мы его не сдадим, будем за него бороться», — заключил собеседник RT.

Представители российского природоохранного сообщества рассматривают ситуацию с Красиковым как сигнал, что в закон, регламентирующий работу госинспекторов, должны быть внесены изменения.

Так, председатель Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия», член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Константин Курченков выразил мнение, что полномочия инспекторов необходимо расширить.

«Если рассуждать по государственному, то надо рассмотреть закон о превышении полномочий и расширить полномочия инспекторам вплоть до применения огнестрельного оружия, — считает Курченков. — Сам процесс задержания — это непредсказуемые поступки со стороны браконьеров, злоумышленников, преступников, будем называть вещи своими именами. Как бы не складывались обстоятельства, оправдательные приговоры должны быть на защите тех, кто выполняет свой государственный долг».

Аналогичной позиции придерживается первый зампред Центрального совета Всеросссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов. По его словам, ситуация Красикова показала, что инспекторы находятся в «незащищённой зоне», поскольку на них не распространяются те же правила, что на сотрудников правоохранительных органов. По его мнению, это вызывает соответствующее поведение со стороны браконьеров.

«Мы считаем, пока есть общественный резонанс, необходимо требовать, чтобы на всех инспекторов по охране природы распространились те же правила, что действуют в случае с сотрудниками правоохранительных органов, начиная от страховок, уголовного преследования за причинение им физического вреда. Каждый браконьер, в каком бы состоянии он ни находился, должен понимать, что, преступая закон, получит жёсткий отпор, включая применение огнестрельного оружия при необходимости», — подчёркивает Расулмухамедов.

Работа в тяжёлых условиях

Отец Сергея Красикова, тоже Сергей, был вместе с сыном в ночь задержания браконьеров. В Алтачейском заказнике Байкальского заповедника Красиков-старший работает уже 33 года, он главный инспектор. Сергей Гурьянович рассказал RT, что, как и остальные сотрудники заповедника, был в шоке, узнав, какие обвинения предъявили нарушители его сыну.

«Тяжеловато это воспринимать, и в психологическом, и в моральном отношении, потому что мы действительно выполняли свою работу по охране территории, задержали с поличным нарушителей... Человек был один против группы вооружённых нарушителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, ему необходимо было выполнить свою работу и задержать нарушителей, как он мог иначе поступить в этой ситуации? Смалодушничать и отойти в сторону, пусть едут и продолжают браконьерить?» — недоумевает Красиков-старший.

Он также рассказал, что работа инспекторов, охраняющих заповедники, вообще сопряжена со многими сложностями. Кстати, в Алтачейском заказнике работают все мужчины в семье Красиковых: сам Сергей Гурьянович и двое его сыновей — Сергей и Александр. Вместе они ежедневно патрулируют территорию заказника, преодолевая огромные расстояния, зачастую в очень суровых погодных условиях.

«Территория заказника у нас приличная, 78373 гектара, включает и лесной массив, и степную часть. Почти каждодневно инспекторская группа, патрулируя территорию заказника, проходит на автомобиле 300 км, — рассказывает мужчина. — А морозы здесь сильные, -45...47 °С — нормальная температура для декабря, января. Но мы уже привыкли к этому. Мои ребята, они ведь с детства постоянно в лесу».

Обитатели заповедника

По словам Красикова-старшего, в Алтачейчском заказнике разводят множество видов животных: тут встречаются косули, благородный олень, кабарга, кабан. Из птиц — тетерева, глухари, куропатки. Есть и редкие животные.

«Тут обитает краснокнижный вид, это дрофа, здесь есть места обитания, где она выводит птенцов, гнездится. Еще краснокнижный вид — кот манул, скрытный такой, но очень забавный зверёк. Сергей, мой старший сын, занимается фотографией, съёмками животных. Манула он снимал буквально в метре от себя, пришлось за ним побегать», — смеется мужчина.

Сергей Гурьянович утверждает, что животные, проживающие на территория заповедника, не представляют особой угрозы для инспекторов, хотя тут обитают и волки, и несколько семей медведей. Однако к людям они близко не подходят.

Помимо постоянного патрулирования территории в обязанности госинспекторов входит и помощь животным в трудные для них периоды. Ежегодно Красиков с сыновьями засевают целые поля пшеницы для подкормки кабана, а также размещают в заказнике специальные «кормовые столики», по которым развозят смесь овса и гороха. Это важно в суровые зимние месяцы, когда животные страдают от нехватки еды.

Красиков-старший рассказал, что до 2011 года заказник переживал не лучшие времена — мужчина сетует, что в 2005-м его передали в ведение управления охотничьего хозяйства республики, в итоге постепенно был урезан штат сотрудников, парк транспорта и финансирование в целом.

«Пять лет практически мне приходилось охранять заказник одному. Потом он был передан Байкальскому государственному заповеднику, и в марте 2011 начал формироваться штат, был приобретён первый автомобиль. Потом была налажена охрана, выделялись деньги на биотехнию, на обмундирование инспекторам, видеотехнику, рации», — перечисляет инспектор.

С тех пор, по мнению Красикова, в развитии заповедника началась новая веха. В штате сейчас трудятся трое инспекторов — Сергей Гурьянович, Сергей Сергеевич и Александр Сергеевич Красиковы. Красиков-старший отметил, что местные жители в большинстве своём понимают, что инспекторы выполняют важную работу, хотя бывают и исключения — например, те же браконьеры, группы которых Красиковы регулярно задерживают на охраняемой территории.

«Кого-то запреты раздражают. Не сказать, что все к нам относятся хорошо... Но что сделаешь, такая работа инспекторов. Если быть для всех хорошим, то выполнять свою работу просто не получится», — признаётся мужчина.