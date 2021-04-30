В Бурятии прекращено уголовное дело в отношении пострадавшего от рук браконьеров инспектора

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении инспектора Алтачейского заказника в Бурятии Сергея Красикова прекращено. Ранее задержанные им браконьеры обвинили мужчину в превышении должностных полномочий. При этом сам инспектор пострадал при задержании — злоумышленники сбили его автомобилем. В отношении нарушителей тоже заведены уголовные дела: о незаконной охоте и причинении телесных повреждений госинспектору.

© baikalzapovednik.ru

В Бурятии прекращено уголовное дело в отношении инспектора Алтачейского заказника Байкальского заповедника Сергея Красикова, которого заподозрили в превышении должностных полномочий при задержании пятерых браконьеров в октябре 2020 года.

«Уголовное дело прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления», — сообщили RT в Главном управлении Следственного комитета РФ.

По словам самого Сергея, он узнал, что больше не является фигурантом дела о превышении должностных полномочий, утром 30 апреля: уведомление о прекращении дела пришло инспектору по почте.

«Конечно, приятно, что следственные органы всё-таки разобрались в проблеме и решили её, — говорит Красиков. — Очень рад, что справедливость есть».

Ранее RT рассказывал об уголовном преследовании в отношении инспектора, охраняющего Алтачейский заказник. В октябре 2020 года Сергей поймал на заповедной территории пятерых браконьеров, причём пострадал при их задержании — пытаясь скрыться, злоумышленники сбили инспектора автомобилем, сильно повредив ему руку.

Уголовное дело по факту причинения телесных повреждений госинспектору завели не сразу, зато на самого Красикова браконьеры написали заявление о превышении должностных полномочий — якобы мужчина избил одного из задержанных и стрелял по другим нарушителям.

Ситуация вокруг инспектора из Бурятии возмутила представителей природоохранных организаций и экоактивистов по всей России: они призывали прекратить преследование в отношении Сергея и привлечь к ответственности нарушителей, нанесших ему травмы.

Наказание для браконьеров

Теперь, когда уголовное дело в отношении Красикова закрыто, продолжается расследование ситуации с наездом на госинспектора. По словам Сергея, новости по этому уголовному делу появятся к концу мая.

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© Сергей Красиков

«Я жду, чтобы браконьеров наказали: за незаконную охоту и за то, что они сбили меня автомобилем. Чтобы они понесли соответствующее наказание. Расследование пока продолжается», — отмечает Красиков.

Его отец, Сергей Красиков — старший, в беседе с RT выразил мнение, что добиться справедливости его сыну помог резонанс, который вызвала его история.

«Если бы не общественный резонанс, дело не было бы передано в 6-е управление СК РФ, которое дислоцируется в городе Хабаровске. А в итоге были довольно оперативно проведены все необходимые следственные мероприятия, Сергей смог объяснить, что уголовное преследование в отношении него необоснованное», — пояснил собеседник RT.

Последствия травм

В результате наезда автомобиля браконьеров Сергей Красиков — младший получил серьёзные телесные повреждения, в частности у него диагностировали сложный перелом руки и сотрясение мозга. Инспектор до сих пор борется с последствиями этих травм — по его словам, самым тяжёлым оказалось повреждение локтя, поскольку при переломе был защемлён нерв. Восстановить подвижность руки долго не удавалось.

«В начале апреля мне на руке сделали блокаду нерва специальными препаратами в больнице, я пролежал десять дней под наблюдением врача, мне ставили уколы и капельницы. Рука пока не беспокоит, и меня это радует, но теперь два месяца ничего нельзя ей делать, особенно физические нагрузки», — рассказывает инспектор.

Несмотря на перенесённое медицинское вмешательство, единственное, на что жалуется Сергей, — необходимость сидеть на больничном. Мужчина признаётся, что не привык долго находиться дома без дела — обычно большую часть дня он проводил, работая в лесу.

«Дома сидеть неохота, но три недели мне нужно ходить с косынкой, чтобы не напрягать руку. На работу не выхожу, только иногда езжу туда с отцом. Всё равно не хочется сидеть дома, я не привык к такому. Даже заниматься своим любимым хобби — резьбой по дереву — не могу, не получается одной рукой ничего делать», — сетует Сергей.

Его отец, в свою очередь, сообщил, что в суде адвокаты собираются требовать от нарушителей материальной компенсации за лечение Сергея. Красиков-старший также подчеркнул, что никаких извинений его сыну браконьеры так и не принесли.