Временно невыездные: в России предложили разрешить приставам изымать загранпаспорта у должников

Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж. Правом изымать документы предлагается наделить службу судебных приставов. При этом должник сможет получить документ обратно после исполнения своих обязательств.

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому судебные приставы смогут изымать загранпаспорта у граждан, которым ограничили выезд за рубеж. Об этом СМИ рассказал председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев, уточнив, что загранпаспорта, согласно инициативе, подлежат изъятию у людей, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.

Он уточнил, что во всех случаях изъятия документы должны быть направлены в выдавший их государственный орган.

«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», — пояснил он.

Кроме того, инициатива обязывает все органы, которые приняли решение о запрете выезда за рубеж в отношении человека, довести до него эту информацию.

«В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», — разъяснил Груздев.

Кроме того, согласно инициативе, загранпаспорта будут признаваться недействительными и изыматься в случае, если владелец меняет фамилию, имя, пол, а также данные о дате рождения.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT положительно оценила одобрение инициативы.

«Я, как практикующий судебный адвокат, поддерживаю все законопроекты, которые ужесточают ответственность должников по вступившим в законную силу судебным решениям. И чем больше наши судебные приставы будут обладать полномочиями исполнять решения суда принудительно и ограничивать права должников до исполнения судебных решений, я считаю, что это правильно. Потому что у нас все судебные решения, которые вступили в законную силу, должны исполняться всеми органами власти, коммерческими организациями, физическими лицами, юридическими лицами», — подчеркнула она.

РИА Новости

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Эксперт добавила, что есть сопредельные страны, куда можно въехать по российскому паспорту, а затем по загранпаспорту вылететь в любое иностранное государство, несмотря на запрет на выезд.

Поэтому, по словам юриста, возможность изъятия загранпаспорта является нужной мерой для того, чтобы «подтолкнуть должников исполнить судебное решение».

В свою очередь глава правового департамента Конфедерации труда России, юрист Олег Бабич в разговоре с RT назвал инициативу об изъятии загранпаспортов должников неоднозначной, отметив, что она фактически ограничивает человека в правах.

«Изъятие паспорта вообще не самая однозначная инициатива. Насколько эта мера будет эффективна... Сложно сказать как это будет работать», — заявил он.

Как сообщал ТАСС, по данным на 1 мая количество невыездных из-за неоплаченных долгов россиян составляло более 5 млн.

Напомним, 29 июня президент Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, необходимого для существования должника и лиц, находящихся на его иждивении.

Согласно документу, зарплата и другие доходы гражданина, имеющего задолженность, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, вносятся в перечень имущества, которое невозможно взыскать по исполнительным документам.

Закон, в частности, даёт право гражданам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, с которого нельзя будет списывать такую сумму.

В начале июля уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать и внедрить регламент ужесточения ответственности банков за принудительное списание долгов со счетов должников, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки. Копия обращения на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной поступила в распоряжение RT.

Волынец отметила, что, несмотря на подписание президентом соответствующего закона, в её адрес поступают обращения от родителей несовершеннолетних детей касательно списания банками названных денежных средств в счёт погашения имеющихся задолженностей по возбуждённым исполнительным производствам.

«В этой связи прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оказать поддержку и сделать ещё один необходимый шаг по урегулированию важнейшего аспекта: разработать и внедрить регламент ужесточения ответственности банков за серьёзное нарушение действующего закона, а именно — за принудительное списание долгов со счетов должников, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки», — говорилось в тексте обращения.