Временно невыездные: в России предложили разрешить приставам изымать загранпаспорта у должников

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Наталия Сергиевская, Анастасия Белоусова, Анастасия Румянцева
Правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж. Правом изымать документы предлагается наделить службу судебных приставов. При этом должник сможет получить документ обратно после исполнения своих обязательств.
Временно невыездные: в России предложили разрешить приставам изымать загранпаспорта у должников
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому судебные приставы смогут изымать загранпаспорта у граждан, которым ограничили выезд за рубеж. Об этом СМИ рассказал председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев, уточнив, что загранпаспорта, согласно инициативе, подлежат изъятию у людей, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.

Он уточнил, что во всех случаях изъятия документы должны быть направлены в выдавший их государственный орган.

«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», — пояснил он.

Кроме того, инициатива обязывает все органы, которые приняли решение о запрете выезда за рубеж в отношении человека, довести до него эту информацию.

«В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», — разъяснил Груздев.

Кроме того, согласно инициативе, загранпаспорта будут признаваться недействительными и изыматься в случае, если владелец меняет фамилию, имя, пол, а также данные о дате рождения.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT положительно оценила одобрение инициативы.

«Я, как практикующий судебный адвокат, поддерживаю все законопроекты, которые ужесточают ответственность должников по вступившим в законную силу судебным решениям. И чем больше наши судебные приставы будут обладать полномочиями исполнять решения суда принудительно и ограничивать права должников до исполнения судебных решений, я считаю, что это правильно. Потому что у нас все судебные решения, которые вступили в законную силу, должны исполняться всеми органами власти, коммерческими организациями, физическими лицами, юридическими лицами», — подчеркнула она.

  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Эксперт добавила, что есть сопредельные страны, куда можно въехать по российскому паспорту, а затем по загранпаспорту вылететь в любое иностранное государство, несмотря на запрет на выезд.

Поэтому, по словам юриста, возможность изъятия загранпаспорта является нужной мерой для того, чтобы «подтолкнуть должников исполнить судебное решение». 

В свою очередь глава правового департамента Конфедерации труда России, юрист Олег Бабич в разговоре с RT назвал инициативу об изъятии загранпаспортов должников неоднозначной, отметив, что она фактически ограничивает человека в правах.

«Изъятие паспорта вообще не самая однозначная инициатива. Насколько эта мера будет эффективна... Сложно сказать как это будет работать», — заявил он.

Как сообщал ТАСС, по данным на 1 мая количество невыездных из-за неоплаченных долгов россиян составляло более 5 млн.

Напомним, 29 июня президент Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, необходимого для существования должника и лиц, находящихся на его иждивении.

Согласно документу, зарплата и другие доходы гражданина, имеющего задолженность, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, вносятся в перечень имущества, которое невозможно взыскать по исполнительным документам.

Закон, в частности, даёт право гражданам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, с которого нельзя будет списывать такую сумму.

В начале июля уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать и внедрить регламент ужесточения ответственности банков за принудительное списание долгов со счетов должников, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки. Копия обращения на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной поступила в распоряжение RT.

Волынец отметила, что, несмотря на подписание президентом соответствующего закона, в её адрес поступают обращения от родителей несовершеннолетних детей касательно списания банками названных денежных средств в счёт погашения имеющихся задолженностей по возбуждённым исполнительным производствам.

«В этой связи прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оказать поддержку и сделать ещё один необходимый шаг по урегулированию важнейшего аспекта: разработать и внедрить регламент ужесточения ответственности банков за серьёзное нарушение действующего закона, а именно — за принудительное списание долгов со счетов должников, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки», — говорилось в тексте обращения.

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