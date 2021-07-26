В кабмине поддержали идею изымать загранпаспорта у должников

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.

Об этом пишет «Российская газета».

Груздев, входящий в комиссию, заявил, что изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в выдавший их государственный орган.

«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», — разъяснил он.

Груздев добавил, что в проекте говорится о том, что все органы, которые приняли решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, должны довести эту информацию до человека.

В начале декабря прошлого года сообщалось, что россияне, которые получили ограничение на выезд за границу из-за долгов, заплатили около 36 млрд рублей.

29 июня российский лидер Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, необходимого для существования должника и лиц, находящихся на его иждивении.

Так, зарплата и другие доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, вносятся в перечень имущества, которое невозможно взыскать по исполнительным документам.

Закон даёт право гражданам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, с которого нельзя будет списывать такую сумму.