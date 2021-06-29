Путин подписал закон о защите минимального дохода должника от списания
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Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, зарплата и другие доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, вносятся в перечень имущества, которое невозможно взыскать по исполнительным документам.
Закон даёт право гражданам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, с которого нельзя будет списывать такую сумму.
Ранее стало известно, что прожиточный минимум в России в 2022 году составит 11 950 рублей.