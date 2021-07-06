В России призвали ужесточить ответственность банков за списание со счетов должников средств соцподдержки
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Так, Волынец отметила, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому банкам запрещается снимать деньги со счетов должников, чей доход ниже прожиточного минимума. Указанное решение связано с высокой долговой нагрузкой малообеспеченных граждан, значительную часть которых составляют семьи с детьми, пояснила общественница.
При этом, рассказала она, в её адрес поступают обращения от родителей несовершеннолетних детей, которым выплачиваются пособия за счёт средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, касательно списания банками названных денежных средств с их расчётных счетов в счёт погашения имеющихся задолженностей по возбуждённым исполнительным производствам.
«В этой связи прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оказать поддержку и сделать ещё один необходимый шаг по урегулированию важнейшего аспекта: разработать и внедрить регламент ужесточения ответственности банков за серьёзное нарушение действующего закона, а именно — за принудительное списание долгов со счетов должников, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки», — говорится в тексте обращения.
При этом Волынец подчеркнула, что в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено на пособия граждан, имеющих детей, выплачиваемые за счёт средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Кроме того, Волынец направила обращение на имя директора ФССП России Дмитрия Аристова с просьбой разработать порядок запроса соответствующей информации у кредитных организаций или должников до принятия судебными приставами решения.
29 июня российский лидер Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, необходимого для существования должника и лиц, находящихся на его иждивении.