Эксперт прокомментировал закон о защите минимального дохода должника от списания

Генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов прокомментировал закон о защите минимального дохода должника от списания.

«Практику взыскания эта мера не меняет. Она направлена на то, чтобы дать гарантию должникам, что они будут иметь деньги на проживание», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если у должника не будет минимума, то о возврате долга не может быть и речи.

«Порядок гарантирует прожиточный минимум, независимо от того, какой у должника источник денежных средств», — отметил Крылов.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, необходимого для существования должника и лиц, находящихся на его иждивении.