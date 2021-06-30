Эксперт прокомментировал закон о защите минимального дохода должника от списания

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Генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов прокомментировал закон о защите минимального дохода должника от списания.
Эксперт прокомментировал закон о защите минимального дохода должника от списания
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Практику взыскания эта мера не меняет. Она направлена на то, чтобы дать гарантию должникам, что они будут иметь деньги на проживание», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если у должника не будет минимума, то о возврате долга не может быть и речи.

«Порядок гарантирует прожиточный минимум, независимо от того, какой у должника источник денежных средств», — отметил Крылов.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, необходимого для существования должника и лиц, находящихся на его иждивении.

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