Скончались 727 пациентов: в России выявлено 23 239 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки было выявлено 23 239 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2629), Московской области (2161) и Санкт-Петербурге (1929). За это время выздоровели 16 200 человек, скончались 727 пациентов. По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 162,9 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2. Вместе с тем в столице за прошедшие сутки были госпитализированы 848 человек с COVID-19, 101 пациент скончался.

В России за прошедшие сутки было выявлено 23 239 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2629), Московской области (2161) и Санкт-Петербурге (1929). За это время выздоровели 16 200 человек, скончались 727 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 149 780, с начала пандемии в России выздоровели 5 506 834 пациента. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умер 154 601 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 162,9 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что в Москве за прошедшие сутки были госпитализированы 848 человек с COVID-19, 101 пациент скончался.

«На ИВЛ находятся 537 человек», — говорится в сообщении.

Между тем заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице внедрены новые алгоритмы для наблюдения за состоянием и лечения беременных женщин с COVID-19, разработанные ведущими специалистами и утверждённые Клиническим комитетом департамента здравоохранения города.

На базе телемедицинского центра создан Акушерский дистанционный консультативный центр, уточнила Ракова, а на базе двух многопрофильных городских больниц, имеющих акушерско-гинекологическую службу, организованы стационары кратковременного пребывания.

«Широкий перечень проводимых обследований позволит выявить возможные риски и осложнения на ранней стадии, а также провести необходимые плановые обследования, в том числе скрининговые УЗИ», — приводит её слова РИА Новости.

Кроме того, учёные Томского государственного университета (ТГУ) разработали устройство для реабилитации дыхательной системы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме. Как сообщили в пресс-службе вуза, устройство на основе аппаратов ИВЛ и газоанализаторов поможет ускорить восстановление пациента, которое обычно занимает несколько месяцев.

«Российские больницы сейчас оснащены большим количеством аппаратов ИВЛ. Когда в прошлом году шла их массовая закупка в лечебные учреждения, было понятно, что по мере снижения заболеваемости техника будет высвобождаться. Поэтому возникла идея: по мере стабилизации обстановки задействовать их в реабилитации пациентов, у которых COVID-19 протекал в тяжёлой форме, сохраняются остаточные явления», — приводит ТАСС слова советника при ректорате ТГУ Константина Белякова.

В пресс-службе пояснили, что аппараты ИВЛ позволяют регулировать давление, содержание кислорода, частоту и периодичность подачи дыхательной смеси, в то время как газоанализатор отражает изменения, происходящие в организме при заболевании. Такое сочетание позволяет быстрее провести лёгочную реабилитацию, а также быстрее найти проблемы в органах дыхания.

Тем временем глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в регион прибыла первая партия вакцины «Спутник Лайт».

«На выходных, вчера, получили 12 тыс. «Спутника Лайт». Впервые данная вакцина поставлена в Новосибирскую область», — рассказал он.

АГН «Москва»

По его словам, в целом в регион поступило 589 тыс. доз вакцин.

Напомним, российские регионы продолжают принимать решения об ужесточении либо ослаблении введённых из-за пандемии коронавируса ограничений исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, главный санитарный врач Магаданской области Светлана Корсунская подписала постановление о введении в регионе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. В список попали работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, транспорта, МФЦ, образования, здравоохранения и ряда других сфер, предполагающих контакты с большим количеством людей.

Вакцинацию также должны пройти работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий, экипажи судов рыбопромыслового флота, госслужащие и работники ЖКХ.

В свою очередь в Астраханской области гостиницы, санатории, отели и турбазы с 26 июля будут заселять туристов только при наличии у них QR-кода, подтверждающего вакцинацию, либо отрицательного ПЦР-теста. Об этом в Instagram сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

Также в области ужесточается контроль за ношением масок, ограничивается работа магазинов и предприятий общепита, детских площадок и МФЦ, спортзалов и бассейнов.