«Доработаны с учётом опыта применения вакцин»: Минздрав обновил рекомендации по прививкам от COVID-19

Минздрав России обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от коронавирусной инфекции. Отмечается, что документ доработан с учётом опыта применения вакцин у беременных и пациентов с онкологией. Также уточняются показания для применения медотвода от прививки. Кроме того, в Минтруде и Роспотребнадзоре рекомендовали работодателям отстранять работников без сохранения зарплаты при отказе от вакцинации без уважительной причины.

В субботу, 24 июля, Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19.

«Временные методические рекомендации доработаны с учётом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», — говорится в сообщении министерства.

В документе Минздрава отмечается, что вакцины, исходя из известных данных, не представляют опасность для беременных женщин или плода. В частности, вакцину «Спутник V» целесообразно применять для беременных женщин из группы риска тяжёлого течения COVID-19 с 22 недель беременности. К такой категории относят беременных женщин с ожирением, хроническими заболеваниями лёгких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.

Наряду с этим «Спутник V» рекомендован всем пациентам с онкологическими заболеваниями, завершившим курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от стадии заболевания. Тогда как пациентов с онкологией, получающих лечение с потенциальной гематологической токсичностью, рекомендуется прививать по меньшей мере за 14 дней до его начала, интервала между курсами, старта или завершения лучевой терапии.

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В свою очередь, вакцина «ЭпиВакКорона» противопоказана при тяжёлых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.

Кроме того, в министерстве перечислили показания для получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19.

«К противопоказаниям, на основании которых может быть оформлен постоянный медицинский отвод от вакцинации любыми зарегистрированными на территории РФ вакцинами для профилактики новой коронавирусной инфекции, относятся: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания», — пояснили в Минздраве.

Добавляется, что наличие острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний можно оформить временный медотвода от вакцинации, а уже через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии можно сделать прививку.

Разъяснения Минтруда

Если сотрудник не предъявил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции без наличия уважительной причины (медицинского отвода), то работодателю следует отстранить этого работника без сохранения заработной платы, это следует из совместных рекомендаций Минтруда и Роспотребнадзора.

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», — говорится в документе.

При этом указывается, что сотрудников можно перевести на удалённый формат работы при наличии такой возможности, но такое право рекомендуется использовать в основном в отношении сотрудников, у которых есть противопоказания к профилактической прививке.

Тогда как прошедших вакцинацию могут быть поощрены работодателями, например, им могут быть предоставлены дополнительные оплачиваемые дни отдыха.

В рекомендациях также указывается, что вакцинация от COVID-19 внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. При этом к данному моменту в 35 субъектах РФ главные санитарные врачи регионов в связи с эпидемиологической опасностью приняли постановления об обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. В этих постановлениях определены категории так называемых «групп риска», которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей, и должны пройти вакцинацию.

«При вынесении подобных постановлений граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия», — поясняется в документе.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Добавляется, что для стабилизации ситуации по коронавирусу работодателям нужно обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников с учётом переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более

шести месяцев назад).

Статистика COVID-19

За последние сутки в России коронавирус был подтверждён у 23 947 человек, больше всего — в Москве (3376), Московской области (2096) и Санкт-Петербурге (1937).

С начала пандемии в стране зафиксировано 6 102 469 случаев COVID-19. Также за минувшие сутки в РФ были выписаны 21 952 человека (за весь период — 5 471 956). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, умерли 799 пациентов (с начала пандемии — 153 095).

Вместе с тем в Минздраве назвали регионы РФ с наибольшей и наименьшей заболеваемостью COVID-19 в 2020 году из расчёта на 100 тыс. населения, передаёт РИА Новости.

«COVID-19 на 100 тысяч всего населения: Ямало-Ненецкий автономный округ — 11243,6, Республика Северная Осетия — Алания — 7696,9, Карачаево-Черкесская Республика — 7432,6», — говорится в статистическом сборнике министерства.

Как следует из документа, наименьшие показатели зафиксированы в Чечне (668,1), Липецкой области (1117,5) и Краснодарском крае (1150,2).