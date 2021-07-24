«Надеюсь, дальше будет улучшение»: Собянин заявил о прохождении Москвой пика заболеваемости COVID-19

В Москве пятую неделю подряд наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, город прошёл пиковые значения. При этом он призвал горожан «не успокаиваться» и своевременно вакцинироваться от COVID-19. По его словам, ежедневно в Москве прививаются около 90 тыс. человек. В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе каждый день на вакцинацию записываются до 80 тыс. человек.

Москва прошла пиковые значения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это положительно: это означает, что мы эти пики прошли. И надеюсь, что дальше будет улучшение», — сказал Собянин.

Он добавил, что в городе пятую неделю наблюдается снижение уровня заболеваемости, всё меньше становится вновь выявленных больных, при этом количество госпитализаций снижается не такими темпами.

При этом градоначальник подчеркнул, что «успокаиваться не надо».

«К сожалению, эта зараза никуда не ушла. Поэтому надо защищать себя, беречь себя, вакцинироваться своевременно», — пояснил мэр Москвы.

По его словам, в сутки первым и вторым компонентом вакцины прививаются около 90 тыс. человек — «это большой объём».

Согласно данным оперативного штаба по столице, в Москве за последние сутки выявили 3425 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в городе было зафиксировано 1 481 296 случаев. За минувшие 24 часа были выписаны 7010 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 1 319 555. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 107 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 24 898.

«За сутки госпитализированы 1136 человек, скончались 107 пациентов. На ИВЛ находятся 585 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе ежедневно запись на вакцинацию составляет около 75—80 тыс. человек. При этом он указал, что в Подмосковье четвёртую неделю подряд «освобождаются койки» для больных с диагнозом «коронавирус».

«Сегодня, слава богу, видим отрицательную динамику», — сказал он.

В связи с этим с 1 августа будет закрыт временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в парке «Патриот».

«Ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой»

В пятницу, 23 июля, премьер-министр Михаил Мишустин провёл заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой.

Глава кабмина также отметил, что в ряде регионов не на достаточном уровне проводится работа по тестированию на выявление COVID-19.

«Хочу ещё раз обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации: надо наращивать объёмы тестирования до уровня, который соответствует установленным требованиям Роспотребнадзора. Это очень важно, чтобы вовремя выявить у человека заболевание и оказать ему помощь, а также необходимо для прогнозирования эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Мишустин также подчеркнул, что вакцинация остаётся самым эффективным способом защитить себя от коронавируса. При этом в целом по России за последнее время темпы вакцинации выросли почти в два раза.

«Ситуация по регионам тем не менее очень разная. Президент особо обратил внимание на то, чтобы на региональном уровне руководители лично занимались вопросами вакцинации. Очень важно рассказывать людям о необходимости сделать прививку, о том, какие препараты есть в наличии, отвечать на интересующие вопросы, чтобы у них не оставалось сомнений», — пояснил премьер.

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В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заметил, что в России первым компонентом вакцины привились почти 35 млн человек. К тому же в стране увеличивается число пунктов вакцинации, к настоящему моменту оно превысило 13,5 тыс.

Как заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в стране на этой неделе отмечается продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счёт Москвы и Подмосковья.

«Рост заболеваемости сохраняется в 57 регионах, стабилизация — в 18 и снижение — в 10 регионах. При этом по Москве заболеваемость снизилась на треть. Максимальный рост заболеваемости за последние пять суток — а это более чем на 20% — наблюдается в Ставропольском крае, Томской, Астраханской областях, Республике Адыгее и Еврейской автономной области», — заявила главный санитарный врач РФ.

Добавим, что за последние сутки прирост заболевших коронавирусом в России составил 23 811. С начала пандемии в стране зафиксировано 6 078 522 случая заболевания COVID-19.

Общее число выздоровевших достигло 5 450 004 (22 547 человек — за минувшие 24 часа), тогда как общее число летальных исходов составило 152 296 (795 — за последние сутки).