Позволяет остановить развитие эпидемии: Мурашко отметил важность вакцинации от COVID-19

Все российские вакцины от COVID-19 позволяют добиться формирования достаточно быстрого иммунного ответа, а также подходят для ревакцинации. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что именно вакцинация позволяет предотвратить дальнейшее развитие пандемии.

Используемые в рамках прививочной кампании от COVID-19 в России вакцины позволяют добиться формирования быстрого иммунного ответа. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе прямого эфира «Разберёмся в вакцинах вместе» Российского общества «Знание». Министр отметил важность вакцинации в период пандемии.

«Именно вакцинация в этот период позволяет остановить развитие (эпидемии. — RT)», — приводит ТАСС слова министра.

Он отметил, что на формирование иммунитета после вакцинации требуется 42 дня.

«Давайте выиграем время, давайте наберёмся терпения, давайте все дружно пройдём вакцинацию, выждем тот период. Мы выиграем больше, чем получить сиюминутную выгоду сходить куда-то, пообщаться в большом коллективе», — заявил Мурашко.

При этом, по его словам, все отечественные вакцины подходят для ревакцинации, в том числе «Спутник Лайт». Как отметил министр, первые партии данного препарата на этой неделе начали поступать в российские регионы.

Глава Минздрава призвал граждан ревакцинироваться через шесть месяцев после первой вакцинации.

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Статистика COVID-19

В России за последние сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 23 811. По числу выявленных случаев лидируют Москва (3425), Московская область (1965) и Санкт-Петербург (1940).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 6 078 522 случая заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 22 547 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 450 004. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 795 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 152 296.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 161,4 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 551 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,243 млн человек.

Также в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали о последствиях, с которыми сталкиваются пациенты, переболевшие COVID-19 с тяжёлым течением заболевания, передаёт РИА Новости.

«Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда», — сообщили в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

Вдобавок пациенты могут столкнуться с болью в груди, учащённым сердцебиением, тревогой, депрессией, нарушением сна, когнитивными нарушениями, болями в суставах, выпадением волос.

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Кроме того, замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что почти все переболевшие COVID-19 в средней или тяжёлой форме отмечают снижение веса.

«Если после окончания курса лечения коронавирусной инфекции масса тела продолжает снижаться, то нужно обратиться к терапевту или инфекционисту, чтобы установить причину и получить рекомендации по лечению», — пояснила специалист.

Кроме того, как говорится в памятке Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесённого COVID-19, примерно 20—30% переболевших коронавирусом могут столкнуться с тромбозом в рамках постковидного синдрома. Наиболее распространённым осложнением после болезни является одышка (31,7%). Также переболевшие жалуются на кашель (13,5%), боль в груди и тахикардию (12,7%).

Переболевшие коронавирусом дома, без госпитализации, впоследствии могут столкнуться с осложнениями, подтвердила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

«За теми, кто переболел дома, без попадания в госпиталь, тянется длинный «ковидный хвост» ещё месяца три, с пониженной работоспособностью, с проблемами по здоровью, с хождениями по врачам... У многих людей — не менее 25% переболевших — неврологические симптомы задерживаются на долгое время — на полгода, на год», — цитирует Баранову kp.ru.