С 9 августа: Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта, а также с Бахрейном, Молдавией и Доминиканой

С 9 августа граждане России получат возможность совершать авиарейсы по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Также на взаимной основе возобновляется авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской Республикой и Молдавией. Специалисты призывают перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию от COVID-19.

С понедельника, 9 августа, Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

В июле Роспотребнадзор сообщал о направлении российской межведомственной делегации в Египет «для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений».

Соответствующая договорённость была достигнута в ходе переговоров с участием главного санитарного врача РФ Анны Поповой, руководителя Ростуризма Зарины Догузовой и египетской делегации во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани.

Также было предложено создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с туристами из России.

При этом в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом указывали, что решение о возможности возобновления авиасообщения с курортами Египта будет принято по итогам визита российской делегации.

Напомним, что осенью 2015 года Россия полностью прекратила авиационное сообщение с Египтом.

Запрет был введён после теракта в октябре 2015 года на борту Airbus A321-231 компании «Когалымавиа», выполнявшего чартерный рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолёта произошёл взрыв, в результате которого погибли 224 человека, включая 25 детей.

В январе 2018-го Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир, но не на египетские курорты.

При этом Россия с 27 марта 2020 года полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Постепенное возобновление международных рейсов началось с 1 августа 2020-го, когда было открыто авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

В начале сентября 2020 года было опубликовано распоряжение правительства России о возобновлении рейсов в Каир.

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При этом о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами президенты Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились 23 апреля 2021-го.

В этой связи 8 июля глава государства отменил действие указа от 8 ноября 2015 года «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», который запрещал российским авиакомпаниям летать на курорты Египта.

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Комментируя решение о возобновлении авиасообщения между Россией и курортами Египта, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила соотечественников, что пока цены на отдых в этом государстве будут находиться на достаточном высоком уровне.

«Из решения оперштаба непонятно, о каких рейсах идет речь. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что пока только о регулярных. Это очень большой шаг для всей индустрии, но всё-таки не вполне достаточный, чтобы говорить о быстром увеличении турпотока. Дело в том, что перелёты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, по крайней мере, будут высокими», — цитирует её ТАСС.

Возобновление авиасообщения ещё с тремя государствами

Помимо Египта, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 с учётом эпидемиологической обстановки принял решение о том, что с 9 августа на взаимной основе возобновляется регулярное авиасообщение с Бахрейном, Доминиканской республикой и Молдавией.

«Бахрейн по маршруту Москва — Манама с частотой два рейса в неделю; Доминикана по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю; Молдавия по маршруту Москва — Кишинёв с частотой три рейса в неделю», — говорится в сообщении.

К тому же с этого дня будет увеличено количество регулярных рейсов по маршруту Москва — Дамаск (с одного до трёх в неделю).

В оперативном штабе также обратились с рекомендацией к гражданам РФ, призвав перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.