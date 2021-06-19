Посол Египта рассказал о работе над восстановлением авиасообщения с Россией

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Посол Египта в Москве Ихаба Насра заявил, что представители российской и египетской сторон продолжают работать над восстановлением чартерного авиасообщения между странами.
Посол Египта рассказал о работе над восстановлением авиасообщения с Россией
  • Pixabay

«Я бы не стал говорить о конкретных сроках. Но решение уже принято президентами в апреле. Мы ведём усердную работу, чтобы это решение воплотить в скором времени», — цитирует его ТАСС.

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами.

В апреле, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

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