Нижний Новгород попал в топ-10 городов для путешествий на День России

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Нижний Новгород попал в десятку городов для путешествий на День России.
Нижний Новгород попал в топ-10 городов для путешествий на День России
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу сервиса Tvil.ru.

Специалисты составили рейтинг на основании данных бронирования жилья туристами с 11 по 15 июня. Нижний Новгород занял девятое место.

Лидирует Севастополь, где россияне бронируют восемь ночей и тратят на проживание около 2,1 тыс. в сутки. В топ-3 также попали Анапа и Санкт-Петербург.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

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