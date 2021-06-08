Нижний Новгород попал в топ-10 городов для путешествий на День России
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу сервиса Tvil.ru.
Специалисты составили рейтинг на основании данных бронирования жилья туристами с 11 по 15 июня. Нижний Новгород занял девятое место.
Лидирует Севастополь, где россияне бронируют восемь ночей и тратят на проживание около 2,1 тыс. в сутки. В топ-3 также попали Анапа и Санкт-Петербург.
Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.