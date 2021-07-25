Скончались 779 человек: в России выявили более 24 тысяч случаев коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в России выявлено 24 072 новых случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране зафиксирован 6 126 541 случай COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 5 490 634 человека. В столичном оперштабе напомнили, что вакцинация является единственным способом победить пандемию.

В России за последние сутки выявлено 24 072 случая коронавируса. По числу зафиксированных случаев лидируют Москва (3406), Московская область (2191) и Санкт-Петербург (1934).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксирован 6 126 541 случай заболевания COVID-19. Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 18 678 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 490 634. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 779 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 153 874.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 162,5 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 550 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,257 млн человек.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24», на этой неделе в регион поступило 30 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». По его словам, после того, как поставки препарата возрастут, в Подмосковье начнётся кампания по ревакцинации.

«Ещё 500 тыс. доз, но уже «ЭпиВакКорона», будут производить на заводе в Серпухове», — цитирует его РИА Новости.

Также стало известно, что в подмосковном Королёве медики вылечили от коронавируса 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Багаева.

«С удовольствием хочу поделиться радостной новостью — после перенесённой коронавирусной инфекции из стационара королёвской городской больницы выписался наш уважаемый ветеран, участник Великой Отечественной войны Николай Николаевич Багаев, которому в декабре исполнится 103 года! Это уникальный случай — во всем мире с тяжёлым заболеванием справились всего лишь несколько человек старше 100 лет», — написал в своём Instagram мэр Королёва Александр Ходырев.

Он также рассказал, что во время Великой Отечественной войны Николай Багаев был дважды ранен, но возвращался в строй.

«Врачи уверены, что выздороветь ветерану помогли сила духа и привычка к здоровому образу жизни, а сам Николай Николаевич называет героями наших королёвских докторов, которые 37 дней боролись за его жизнь», — добавил градоначальник.

Как сообщили городском комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, в период с 18 по 24 июля в коронавирусные стационары города госпитализировали 3570 пациентов, что на 19,9% меньше, чем неделей ранее. Доля тяжёлых больных в стационарах составляет 19%, при этом к неинвазивной ИВЛ подключены 236 пациентов, к инвазивной — 155.

«Объём свободного коечного фонда достиг 34 процентов. В связи с этим с 26 июля к плановой работе возвращаются Мариинская больница и больница святителя Луки», — говорится в сообщении.

При этом по сообщению столичного оперштаба, на ИВЛ в Москве находятся 564 человека.

«Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией — это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне «Здоровая Москва» или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах», — отмечается в официальном Telegram-канале столичного оперштаба.

Власти Нижегородской области тем временем расширили перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19. Согласно постановлению территориального управления Роспотребнадзора, профилактические прививки обязаны сделать сотрудники из сферы гостиничного бизнеса, а также доставки товаров и продуктов питания.

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Ранее в регионе обязательная вакцинация затрагивала работников сферы услуг и общепита, сферы ЖКХ и энергетики, транспортных компаний, организаций образования и здравоохранения, театров и кинотеатров, госслужащих.

Как сообщает РИА Новости, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса назвали регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса.

Отмечается, что наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области — 0,21%. Москва расположилась на третьем месте.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область — 0,21%, 2. Республика Татарстан — 0,22%, 3. Москва — 0,23%», — говорится в сообщении.