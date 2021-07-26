В Астраханской области с 26 июля вступят в силу новые COVID-ограничения

Гостиницы, санатории, отели и турбазы региона по решению оперштаба Астраханской области будут заселять туристов с 26 июля только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своём аккаунте в Instagram.

По его словам, новые меры обусловлены ухудшением ситуации с коронавирусом.

«Ограничения, которые вступят в силу 26 июля... Санатории, базы отдыха и гостиницы смогут принимать только при наличии ПЦР-тестов либо QR-кодов», — написал Бабушкин.

Кроме того, на территории области ограничивается работа магазинов за исключением тех, где продаются продукты или товары первой необходимости. Предприятия общепита теперь будут работать только на открытом воздухе, навынос или на доставку. Детские игровые комнаты и развлекательные центры также будут доступны только на улице.

В среду, 21 июля, коронавирусные ограничения из-за ситуации с распространением пандемии ужесточили в Самарской области. По информации регионального правительства, с 20 июля запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон. МФЦ, салоны красоты и парикмахерские будут оказывать услуги только по предварительной записи.