В Самарской области ужесточили ограничения из-за ситуации с COVID-19

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В Самарской области запретили деятельность танцевальных площадок и фан-зон, а также корпоративы в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Самарской области ужесточили ограничения из-за ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Решения регионального оперштаба по предотвращению распространения COVID-19, вступающие в действие с 20 июля: запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также в регионе продолжается действие запрета на работу ночных клубов, запрещаются корпоративы. При этом фуд-корты могут работать только по заказу еды навынос. 

Кроме того, в регионе ограничат деятельность МФЦ, салонов красоты и парикмахерских: они будут работать только по предварительной записи.

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