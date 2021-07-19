В Самарской области ужесточили ограничения из-за ситуации с COVID-19

В Самарской области запретили деятельность танцевальных площадок и фан-зон, а также корпоративы в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Решения регионального оперштаба по предотвращению распространения COVID-19, вступающие в действие с 20 июля: запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также в регионе продолжается действие запрета на работу ночных клубов, запрещаются корпоративы. При этом фуд-корты могут работать только по заказу еды навынос.

Кроме того, в регионе ограничат деятельность МФЦ, салонов красоты и парикмахерских: они будут работать только по предварительной записи.

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