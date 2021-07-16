В Туве разрешили передвигаться по улицам только по неотложным делам

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Власти Тувы ввели дополнительные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства. Гражданам запрещено передвигаться без производственной необходимости или неотложных нужд.
В Туве разрешили передвигаться по улицам только по неотложным делам
  • РИА Новости

Согласно внесённым в соответствующий указ изменениям, «запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения — без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики».

Дети до 14 лет включительно находиться и перемещаться по улице могут только в сопровождении взрослых.

Также ужесточается контроль за соблюдением режима самоизоляции, мер защиты. Приостановлена работа турагентств, организаций допобразования, конференций, выставок, уличной торговли, парков, игровых зон, салонов красоты, бань и других организаций. 

13 июля в Туве ужесточили меры по коронавирусу. Как заявили в кабмине республики, причиной этого стало «безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования».

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