В Туве разрешили передвигаться по улицам только по неотложным делам
- РИА Новости
Согласно внесённым в соответствующий указ изменениям, «запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения — без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики».
Дети до 14 лет включительно находиться и перемещаться по улице могут только в сопровождении взрослых.
Также ужесточается контроль за соблюдением режима самоизоляции, мер защиты. Приостановлена работа турагентств, организаций допобразования, конференций, выставок, уличной торговли, парков, игровых зон, салонов красоты, бань и других организаций.
13 июля в Туве ужесточили меры по коронавирусу. Как заявили в кабмине республики, причиной этого стало «безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования».