В Туве ввели новые ограничения из-за коронавируса
- РИА Новости
«Принято решение внести ... ужесточающие ограничительные меры в сфере общепита, транспорта и процедуры заключения браков», — сообщает пресс-центр регионального правительства.
Отмечается, что теперь кафе и рестораны будут работать только на вынос и доставку, а общественный транспорт приостановит свою работу на время выходных.
Кроме того, процедуры заключения браков в органах ЗАГС передвигаются на более поздние сроки. Скульптурный комплекс «Центр Азии», считающийся брендом Тувы, закрывается для посетителей.
В правительстве отметили, что причиной введения таких жёстких мер стало «безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования».
Ранее СК возбудил дело из-за вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве.