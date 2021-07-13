В Туве ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Власти Тувы ввели новые ограничения в работе общепита, общественного транспорта и ЗАГСов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
В Туве ввели новые ограничения из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Принято решение внести ... ужесточающие ограничительные меры в сфере общепита, транспорта и процедуры заключения браков», — сообщает пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что теперь кафе и рестораны будут работать только на вынос и доставку, а общественный транспорт приостановит свою работу на время выходных.

Кроме того, процедуры заключения браков в органах ЗАГС передвигаются на более поздние сроки. Скульптурный комплекс «Центр Азии», считающийся брендом Тувы, закрывается для посетителей.

В правительстве отметили, что причиной введения таких жёстких мер стало «безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования».

Ранее СК возбудил дело из-за вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве.

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