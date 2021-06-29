СК возбудил дело из-за вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере «Байлак» в Туве. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Как отмечается, дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По данным следствия, 22 июня к врачу-педиатру лагеря обратился воспитанник с жалобами, был поставлен диагноз «аллергический дерматит», несовершеннолетнего доставили в районную больницу, где у него выявили COVID-19.

24 июня после изъятия сотрудниками Роспотребнадзора биологического материала у 68 детей и девяти работников выявлен коронавирус. Все заболевшие госпитализированы.

Также установлено, что с 11 июня к врачу-педиатру обращались 35 детей с различными жалобами, однако тот не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей и законных представителей, Минздрав и управление Роспотребнадзора.

Кроме того, выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц, а также выход детей за территорию лагеря.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.