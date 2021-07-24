«Не можем преступить закон»: ЦИК исключила Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму

ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него Павла Грудинина. Ранее его бывшая супруга Ирина сообщила, что у предпринимателя есть активы за рубежом — это запрещено согласно законодательным требованиям к кандидатам на государственную должность. По итогам решения председатель Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что Грудинин имеет право в судебном порядке оспорить своё исключение. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал, что партия обратится в Верховный суд, ЕСПЧ и проведёт общероссийскую акцию протеста.

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы от КПРФ, исключив оттуда бизнесмена и бывшего кандидата в президенты страны Павла Грудинина. Об этом говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК.

«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», в количестве 344 человек», — говорится в документе.

Таким образом, общефедеральную часть списка КПРФ возглавили Геннадий Зюганов, лётчик-космонавт Светлана Савицкая, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Голосование на выборах в Государственную думу VIII созыва пройдёт с 17 по 19 сентября. В единый день голосования 19 сентября также будут проходить выборы глав 12 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

Как пишет ТАСС, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области Павел Грудинин не выполнил законодательные требования, которые необходимы для регистрации в качестве кандидата. Он не закрыл счета, не прекратил хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и не осуществил отчуждение иностранных финансовых институтов.

Ранее его бывшая супруга Ирина сообщила в ЦИК, что он скрывает долю в международной финансовой компании Bontro Ltd. Согласно открытым источникам, Bontro Ltd. была зарегистрирована в 2003 году в Белизе. Компании принадлежит часть акций ООО «Универсальная финансовая компания», которая является совладельцем совхоза имени Ленина.

Также по теме «Готовы предоставить доказательства»: адвокаты бывшей жены Грудинина пообещали ЦИК подтвердить его долю в офшорах Бывшая супруга Павла Грудинина Ирина заявила в ЦИК, что он скрывает долю в международной финансовой компании Bontro Ltd. Если данные...

В ходе заседания ЦИК юрист Артём Игнатенко, представляющий интересы Ирины Грудининой, заявил, что располагает оригиналами документов, «подтверждающими владение Павлом Николаевичем белизской офшорной компанией». В частности, речь идёт о выписке из госреестра Белиза.

«Мы готовы представить их на обозрение. Уверяем, что документы являются подлинными. Заявляю об этом официально, осознавая всю ответственность. Вся информация, которая была сказана, достоверна», — цитирует его ТАСС.

Накануне адвокат женщины Дмитрий Мальбин подчёркивал, что Ирина опасается давления со стороны бывшего мужа в случае его избрания в российский парламент. По его словам, личная безопасность, здоровье и личное благополучие Грудининой зависят от наличия у её экс-супруга депутатского мандата.

«По сути обращение Ирины Игоревны — это крик души женщины, которая подвергалась определённым стеснениям в течение продолжительного периода времени», — пояснял он.

Добавим, что в СМИ также было опубликовано открытое письмо Ирины Грудининой главе ЦИК Элле Памфиловой. Она высказала опасения, что, став депутатом, бывший муж от неё «и следа не оставит».

«В ответ на правду, которую я сочла своим долгом сообщить, на меня обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ. Заказчиком этой кампании, очевидно, является Грудинин», — приводила текст письма газета «Московский комсомолец».

Павел и Ирина Грудинины развелись в июле 2018 года после 37 лет брака. Как заявляла супруга, причиной расторжения брака стала тайная связь мужчины с девушкой, которая на 30 лет младше его.

Также на russian.rt.com Грудинин заявил о готовности обжаловать своё исключение из списка на выборы в Госдуму

Предприниматель утверждает, что был владельцем Bontro Ltd. до 2017 года, она ликвидирована в 2018-м. По его словам, представленные Генпрокуратурой данные «никакого отношения к Белизу не имеют».

«Могу вам сказать, что налоговая инспекция прекрасно уведомлена, поскольку все документы, которые я перечислил, передавались в инспекцию Москвы и МО, что никакого предприятия у Грудинина с 15 апреля 2017 года не было. Именно поэтому в президентские выборы никто меня не снимал с должности кандидата в президенты», — говорил он на заседании.

Позднее Грудинин сообщил о намерении обжаловать своё исключение из общефедерального списка КПРФ на выборах в Госдуму.

Как заметила председатель ЦИК Элла Памфилова, комиссия в своей деятельности исходит из презумпции доверия, поэтому на прошлой неделе рекомендовала зарегистрировать Павла Грудинина кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ, но позднее были получены материалы из Генпрокуратуры.

«У нас есть решение Генеральной прокуратуры, нам оно представлено, это более чем достаточное основание. Если мы его не выполним, на нас подаст в суд прокуратура», — пояснила она.

По её словам, у бывшего кандидата в президенты России есть возможность подать в суд, после того как ЦИК решил исключить его из списка КПРФ на выборах в Госдуму.

«После нашего решения, которое жестоко должно основываться на законе, считаю, что для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, чтобы Павел Николаевич был в списке, но мы не можем преступить закон, по итогам нашего решения у всех есть право подать в суд или на нас, или на прокуратуру», — заметила Памфилова.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

© REUTERS/Tatyana Makeyeva

Вместе с тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в связи с исключением Грудинина партия намерена обратиться в Верховный суд, Европейский суд по правам человека и провести акции протеста.

«Мы будем бороться и дальше. Но у нас есть и другие рычаги, мы проведём общероссийскую акцию, сейчас на штабе протестных действий официально рассмотрим. У нас есть в соответствии с законом право выразить своё отношение везде», — заявил он.