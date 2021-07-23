СМИ опубликовали письмо экс-супруги Грудинина к Памфиловой

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Ирина Грудина, экс-супруга бизнесмена Павла Грудинина, заявила, что опасается за своё здоровье и благополучие, если её бывший муж изберётся в Госдуму.
СМИ опубликовали письмо экс-супруги Грудинина к Памфиловой
  • globallookpress.com

Об этом она написала в открытом письме председателю ЦИК Элле Памфиловой, которое опубликовал «Московский комсомолец».

«К большому сожалению, моё обращение в Центральную избирательную комиссию по поводу наличия у моего бывшего супруга Грудинина П.Н. действующих активов за рубежом обернулось для меня настоящим кошмаром. В ответ на правду, которую я сочла своим долгом сообщить, на меня обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ. Заказчиком этой кампании, очевидно, является Грудинин», — отметила она.

Грудинина назвала происходящее «уничтожением» её и её сына и высказала опасения, что, став депутатом, экс-супруг от неё «и следа не оставит». 

Ранее сообщалось, что бывшая жена Грудинина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму.

Адвокаты Грудиной на пресс-конференции в Москве назвали её обращение в ЦИК «криком души»

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