СМИ опубликовали письмо экс-супруги Грудинина к Памфиловой

Ирина Грудина, экс-супруга бизнесмена Павла Грудинина, заявила, что опасается за своё здоровье и благополучие, если её бывший муж изберётся в Госдуму.

Об этом она написала в открытом письме председателю ЦИК Элле Памфиловой, которое опубликовал «Московский комсомолец».

«К большому сожалению, моё обращение в Центральную избирательную комиссию по поводу наличия у моего бывшего супруга Грудинина П.Н. действующих активов за рубежом обернулось для меня настоящим кошмаром. В ответ на правду, которую я сочла своим долгом сообщить, на меня обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ. Заказчиком этой кампании, очевидно, является Грудинин», — отметила она.

Грудинина назвала происходящее «уничтожением» её и её сына и высказала опасения, что, став депутатом, экс-супруг от неё «и следа не оставит».

Ранее сообщалось, что бывшая жена Грудинина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму.

Адвокаты Грудиной на пресс-конференции в Москве назвали её обращение в ЦИК «криком души».