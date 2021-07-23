Адвокаты экс-супруги Грудинина назвали её обращение в ЦИК «криком души»

Адвокаты Ирины Грудиной, экс-супруги бизнесмена Павла Грудинина, сообщили на пресс-конференции в Москве, что она опасается давления со стороны бывшего мужа в случае его избрания в Госдуму.

«На сегодня её личная безопасность, её здоровье и благополучие напрямую зависят от того, имеется ли у её мужа мандат депутата Государственной думы. Совершенно очевидно, что с получением мандата у него появятся новые инструменты, которыми он сможет воспользоваться с целью оказания давления на Ирину Игоревну», — сказал адвокат Дмитрий Мальбин.

Защитник напомнил, что в 2019 году суд удовлетворил требования Грудининой и передал ей две трети доли общего имущества с экс-супругом, однако тот отказался исполнять решение суда и несколько раз его обжаловал.

По словам юристов, предприниматель прибегает к различным способам давления на бывшую жену. В частности, указали они, он отключал водоснабжение в её парикмахерской, пытался добиться лишения её статуса инвалида II группы.

«Обращение (в ЦИК. — RT) было продиктовано необходимостью защиты собственных интересов, поскольку Павел Николаевич, получив мандат депутата, приобретёт широкие возможности и сможет продолжить оказывать давление как на Ирину Игоревну, так и на их общего сына. По сути, обращение Ирины Игоревны — это крик души женщины, которая подвергалась определённым стеснениям в течение продолжительного периода времени», — отметил Мальбин.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Грудинина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму.