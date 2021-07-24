ЦИК зарегистрировала федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала список кандидатов в депутаты Государственной думы, представленный партией КПРФ.
ЦИК зарегистрировала федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление ЦИК.

«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания России восьмого созыва, выдвинутый партией КПРФ в количестве 344 человек», — говорится в документе.

Отмечается, что из списка исключён бизнесмен Павел Грудинин. Соответствующее решение было принято в связи с невыполнением им требований закона к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата. Уточняется, что он должен был закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Ранее бывшая супруга Павла Грудинина Ирина заявила в ЦИК, что он скрывает долю в международной финансовой компании Bontro Ltd. Сообщалось, что, если эти данные подтвердятся, его не допустят до выборов в Госдуму. 

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