Грудинин заявил о готовности обжаловать своё исключение из списка на выборы в Госдуму
- РИА Новости
«Да, на решение ЦИК об исключении меня из списка кандидатов на выборы в Госдуму», — приводит РИА Новости ответ Грудинина на вопрос о том, планирует ли он обращаться в суд после решения ЦИК.
Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в депутаты Государственной думы, представленный партией КПРФ.
Как отмечается, из списка исключён бизнесмен Павел Грудинин.
Соответствующее решение было принято в связи с невыполнением им требований закона к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата.