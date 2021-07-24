Грудинин заявил о готовности обжаловать своё исключение из списка на выборы в Госдуму

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Павел Грудинин, исключённый Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, заявил о своей готовности обжаловать решение в суде.
Грудинин заявил о готовности обжаловать своё исключение из списка на выборы в Госдуму
  • РИА Новости

«Да, на решение ЦИК об исключении меня из списка кандидатов на выборы в Госдуму», — приводит РИА Новости ответ Грудинина на вопрос о том, планирует ли он обращаться в суд после решения ЦИК.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в депутаты Государственной думы, представленный партией КПРФ.

Как отмечается, из списка исключён бизнесмен Павел Грудинин.

Соответствующее решение было принято в связи с невыполнением им требований закона к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата.

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