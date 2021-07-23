«Хотят расшатать внутриполитическую стабильность»: Лавров отметил попытки Запада повлиять на ситуацию в России

Власти России должны учитывать складывающуюся в мире политическую обстановку, осознавая, что страны Запада нацелены на то, чтобы «расшатать внутриполитическую стабильность» в РФ в преддверии выборов в Госдуму. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. При этом он отметил, что западные политтехнологи прибегают к подлогу и бездоказательным обвинениям, а когда Москва направляет запросы, то получает ответы в стиле хайли лайкли. Лавров также заметил, что Запад пытается сформировать вокруг РФ «пояс нестабильности» и «санитарный кордон» для извлечения собственной выгоды.

Западные страны предпринимают попытки внести неразбериху во внутриполитическую ситуацию в России в преддверии выборов в Госдуму, которые должны пройти 19 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

«Международная обстановка должна в полной мере учитываться в рамках избирательной кампании, которую наша страна проводит, — кампании по выборам в Государственную Думу. Условия внешние сложные, причём они не просто являются внешними условиями. Ситуация напрямую заточена западными странами на то, чтобы влиять на обстановку в Российской Федерации, в том числе в связи с предстоящими выборами», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, западные политтехнологи и не скрывают, что «хотят расшатать внутриполитическую стабильность в России, прибегают к самому широкому набору нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения».

«Это и по Навальному, и по малайзийскому Boeing, который потерпел катастрофу над Украиной в июле 2014 года, по Скрипалям и по многому другому», — пояснил он.

При этом российский министр заметил, что ни по одному из этих обвинений Запад не ответил ни на один из поступавших запросов Москвы.

«Ответ один: хайли лайкли, никто кроме вас не мог этого сделать, либо ответ заключается в том, что «у нас нет каких-либо оснований сомневаться в том, что это сделали вы». Но доказательств не приводят, в том числе ссылаясь на секретность данных, на то, что «если мы вам дадим конкретные факты, вы можете понять, какими методами работают наши спецслужбы, и какими знаниями они располагают про РФ», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров: «Запад не хочет договариваться на основе принципов равноправия»

Продолжая тему предстоящих парламентских выборов в РФ, Сергей Лавров констатировал, что Запад постарается оказать влияние на них через наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы. Вместе с тем он заверил, что Москва не будет отказываться от приглашения международных наблюдателей, согласно обязанности, установленной для страны-члена ОБСЕ.

«И я убеждён, что если вдруг эти руководители БДИПЧ захотят, а заказ такой наверняка уже получен, добавить, так сказать, перца во все эти дискуссии, они могут придраться к чему угодно», — сказал дипломат.

Голосование на выборах в Государственную думу VIII созыва пройдёт с 17 по 19 сентября. В единый день голосования 19 сентября также будут проходить выборы глав 12 регионов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. Сергей Лавров вошёл в первую пятёрку кандидатов общефедерального списка «Единой России» вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой, сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Еленой Шмелёвой и главным врачом городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денисом Проценко.

Лавров: «Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности»

Лавров также указал, что Запад пытается сформировать вокруг границ России «пояс нестабильности», принуждая соседние государства и братские для РФ народы выбирать между Западом и Москвой.

«Хотят осваивать самым разным образом — и военным, и экономическим — территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да ещё извлекать какую-то выгоду из-за того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран», — добавил глава МИД.

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По его словам, наиболее яркий пример такого подхода — события на Украине, при этом попытка «обкатать методики цветных революций» наблюдалась в Белоруссии. Вдобавок, европейцы и американцы открыто вмешивались во внутренние дела Молдавии в ходе предвыборной кампании в этой стране: «Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье».

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что на Западе больше не хотят искать баланс интересов или договариваться на основах принципов равноправия, уходя от упоминания самого термина «международное право». По его мнению, они изобрели свой термин «миропорядок, основанный на правилах».

«Эти правила они пытаются формировать от случая к случаю, как им выгодно, и затем в своём узком кругу, достигнув какого-то согласия, считают, что это истина в последней инстанции, предъявляют её всем остальным в качестве универсальных норм и требуют их исполнения. Тех, кто не сотрудничает, наказывают, как вы знаете, санкциями, остракизмом политическим и даже военным давлением, организацией самых разных цветных революций», — отметил он.

Лавров также указал, что происходит смещение центра мировой политики из Евро-Атлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион. Также новые центры силы появляются в Латинской Америке и в Африке.