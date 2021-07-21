Депутаты направили в ОДКБ доказательства вмешательства Запада в дела России

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Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России направила в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ доказательства вмешательства стран Запада во внутреннюю политику государства.
Депутаты направили в ОДКБ доказательства вмешательства Запада в дела России
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале комиссии.

По словам главы комиссии Василия Пискарёва, переданный в ОДКБ материал содержит запрошенную партнёрами информацию о разработанных комиссией законодательных мерах реагирования на вызовы и угрозы.

В частности, в секретариат ПА направили стоп-кадры видеоматериалов, а также скриншоты документов нежелательных иностранных неправительственных организаций по различным темам, среди которых вмешательство в выборы, обучение технологиям «цветных революций» и методам сбора секретной и иной закрытой информации на территории постсоветского пространства, а также вмешательство в наркополитику и пропаганда наркотиков и искажение истории.

В апреле Пискарёв заявил об усилении попыток США повлиять на внутренние дела России извне.

Очередным свидетельством вмешательства он назвал высказывания бывшего посла США в России Майкла Макфола о необходимости более активной поддержки «идеологических союзников» США на постсоветском пространстве и в России.

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