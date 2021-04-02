В Госдуме заявили об усилении попыток вмешательства США в дела России
- Reuters
Заявление Пискарёва опубликовано на сайте Госдумы.
«Попытки повлиять на политическую конкуренцию в России со стороны США усиливаются по мере приближения парламентских выборов в нашей стране», — заявил он.
По словам Пискарёва, в частности, высказывания бывшего посла США в России Майкла Макфола о необходимости более активной поддержки «идеологических союзников» США на постсоветском пространстве и в России — «ещё одно свидетельство вмешательства в наши внутренние дела».
«Нас не могут не настораживать участившиеся призывы американских политиков разного уровня нарастить помощь отдельным политическим силам в России. И в первую очередь потому, что речь идёт о поддержке тех сил, которые занимаются деструктивной деятельностью», — заявил председатель комиссии Госдумы.
Пискарёв заметил, что «на самом деле за благостными словами о «поддержке демократии в России» скрываются совсем иные цели. По его словам, их недвусмысленно обозначил Макфол в своей недавней статье, призвав к «сдерживанию России и противостоянию ей».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва планирует отправить в международные организации материалы, подготовленные Госдумой, с примерами вмешательства во внутренние дела России извне.