В Госдуме заявили об усилении попыток вмешательства США в дела России

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Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил о попытках США повлиять на внутренние дела России извне.
В Госдуме заявили об усилении попыток вмешательства США в дела России
  • Reuters

Заявление Пискарёва опубликовано на сайте Госдумы.

«Попытки повлиять на политическую конкуренцию в России со стороны США усиливаются по мере приближения парламентских выборов в нашей стране», — заявил он.

По словам Пискарёва, в частности, высказывания бывшего посла США в России Майкла Макфола о необходимости более активной поддержки «идеологических союзников» США на постсоветском пространстве и в России — «ещё одно свидетельство вмешательства в наши внутренние дела».

«Нас не могут не настораживать участившиеся призывы американских политиков разного уровня нарастить помощь отдельным политическим силам в России. И в первую очередь потому, что речь идёт о поддержке тех сил, которые занимаются деструктивной деятельностью», — заявил председатель комиссии Госдумы.

Пискарёв заметил, что «на самом деле за благостными словами о «поддержке демократии в России» скрываются совсем иные цели. По его словам, их недвусмысленно обозначил Макфол в своей недавней статье, призвав к «сдерживанию России и противостоянию ей».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва планирует отправить в международные организации материалы, подготовленные Госдумой, с примерами вмешательства во внутренние дела России извне.

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