Россия направит в международные организации материалы о вмешательстве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва планирует отправить в международные организации материалы, подготовленные Госдумой, с примерами вмешательства во внутренние дела России извне.
Россия направит в международные организации материалы о вмешательстве
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Об этом она заявила в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Мы переведём всё (на иностранные. — RT) языки, отправим в международные организации и дадим указание нашим посольствам, для того чтобы они это активно продвигали, в том числе и в информационном пространстве», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, эти материалы позволят российской стороне «более аргументированно выстраивать разговор с западными партнёрами».

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что прошедшие несогласованные акции в стране являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации.

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