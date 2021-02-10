Россия направит в международные организации материалы о вмешательстве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва планирует отправить в международные организации материалы, подготовленные Госдумой, с примерами вмешательства во внутренние дела России извне.

Об этом она заявила в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Мы переведём всё (на иностранные. — RT) языки, отправим в международные организации и дадим указание нашим посольствам, для того чтобы они это активно продвигали, в том числе и в информационном пространстве», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, эти материалы позволят российской стороне «более аргументированно выстраивать разговор с западными партнёрами».

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что прошедшие несогласованные акции в стране являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации.