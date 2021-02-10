Пискарёв назвал незаконные акции в России частью замысла по дестабилизации

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что прошедшие несогласованные акции в стране являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации.

Об этом информирует РИА Новости.

«То, что мы сегодня видим, и известные события лета 2019 года с иностранным участием — это некая часть единого замысла по дестабилизации ситуации в России в этом году и, разумеется, в 2024 году», — сказал он.

Пискарёв добавил, что незаконные акции с участием подростков целенаправленно готовились в течение нескольких лет.

Также он заявил, что комиссия Госдумы выявила схожесть сценариев в организации несогласованных акций в Москве и Минске и действий зарубежных инструкторов.

10 февраля комиссия Госдумы проводит заседание, на котором рассматривает вопрос об участии стран Запада в организации несогласованных митингов на территории России.