Пискарёв назвал незаконные акции в России частью замысла по дестабилизации
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Об этом информирует РИА Новости.
«То, что мы сегодня видим, и известные события лета 2019 года с иностранным участием — это некая часть единого замысла по дестабилизации ситуации в России в этом году и, разумеется, в 2024 году», — сказал он.
Пискарёв добавил, что незаконные акции с участием подростков целенаправленно готовились в течение нескольких лет.
Также он заявил, что комиссия Госдумы выявила схожесть сценариев в организации несогласованных акций в Москве и Минске и действий зарубежных инструкторов.
10 февраля комиссия Госдумы проводит заседание, на котором рассматривает вопрос об участии стран Запада в организации несогласованных митингов на территории России.