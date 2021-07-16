«Экстренно переоформлять документ не понадобится»: срок действия подлежащих замене паспортов продлён в России на 90 дней

До 90 дней продлён срок действия паспортов, которые подлежат замене при достижении гражданином возраста 20 и 45 лет. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. В кабмине пояснили, что новый порядок позволит избежать ряда неудобств, с которыми сталкивались получатели временного удостоверения личности, выдававшегося на срок оформления нового паспорта. Кроме того, с июля 2022 года срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания.

Срок действия паспортов, которые подлежат замене при достижении гражданином возраста 20 и 45 лет, продлён на 90 дней. Эта информация содержится в правительственном постановлении, которое подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Отмечается, что при существующем порядке гражданину на время изготовления нового паспорта выдают временное удостоверение личности.

Однако такой документ предусматривает ограничения, в частности, с его помощью нельзя оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг, отметили в правительстве. В кабмине пояснили, что новое постановление позволит избежать таких неудобств.

«Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем в течение 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, согласно постановлению правительства, с 1 июля 2022 года российский паспорт будут оформлять не более пяти рабочих дней.

«Ещё одно изменение, утверждённое правительством, начнёт действовать с 1 июля 2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается в заявлении кабмина, в настоящий момент срок оформления паспорта составляет десять дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях.

Добавим, что на рассмотрении находится ещё один документ, вносящий правки в российский паспорт. Так, 26 марта на портале нормативных правовых актов был размещён законопроект разработки МВД, который меняет положения о паспорте гражданина РФ, установленные постановлением правительства от 1997 года.

Также на russian.rt.com «Производить замену в обязательном порядке не потребуется»: в МВД пояснили детали возможных изменений в паспорте РФ

В частности, предлагается дополнить своеобразную памятку для владельца паспорта, расположенную на 20-й странице документа. Там предложено разместить информацию, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой документа.

Авторы инициативы считают, что это «будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счёте позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан РФ».

В апреле в МВД уточнили, что в случае принятия документа россиянам не придётся менять удостоверения личности. При этом сам законопроект по-прежнему находится на стадии рассмотрения.

Электронные паспорта

В России 1 декабря начнётся пилотный запуск системы электронных паспортов. Документ будет выполнен в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации. На карточке будут храниться персональные и биометрические данные гражданина. По желанию также можно разместить электронную подпись.

Жители Москвы смогут первыми получить цифровое удостоверение личности. Как поясняли в МВД в ответ на запрос RT, на территории других регионов эта услуга станет доступна по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

Ожидается, что электронные паспорта на первоначальном этапе получат не менее 100 тыс. человек. Выдача электронных паспортов будет проводиться на добровольной основе гражданам с 14 лет без какого-либо приоритетного порядка получения.

Электронный документ будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, а также будет иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические.

Также на russian.rt.com Наравне с бумажным паспортом: каким будет электронное удостоверение личности в России

Также известно, что процедура по получению электронного паспорта практически не будет отличаться от процесса оформления бумажного удостоверения личности. Для выдачи ПЭН россиянам также необходимо провести цифровое фотографирование и сканирование отпечатков двух пальцев рук.

Кроме того, В 2021—2022 годах наряду с электронным паспортом будет внедряться мобильное приложение — так называемый мобильный идентификатор гражданина. Установить и активировать его можно через биометрическую кабину в МФЦ.

Приложение можно использовать для входа и операций на портале госуслуг, при обращениях в МФЦ и даже при заключении различных договоров, в том числе трудовых или на платные образовательные услуги.

Наряду с этим пользователи мобильного идентификатора могут больше не показывать свои бумажные паспорта, если им надо оформить пропуск в здание, купить сим-карту, подтвердить свой возраст при покупке табака или алкоголя. В Минцифры пообещали, что список доступных услуг для обладателей электронных паспортов будет расширяться.