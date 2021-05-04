МВД: около 280 человек лишились российского гражданства с 2020 года

Российские власти с 2020 года лишили гражданства около 280 человек, ранее получивших паспорт гражданина России, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«С 2020 года по настоящее время почти 280 человек были лишены ранее приобретённого гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, иностранцы могут лишиться гражданства, если на этапе его получения подали ложные сведения о себе либо если целью этого было осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя страны.

Факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке, проинформировали в ведомстве.

В конце апреля было объявлено о запуске международного трека конкурса «Лидеры России». Победители смогут претендовать на получение российского гражданства в упрощённом порядке.