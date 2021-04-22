Иностранные победители «Лидеров России» смогут получить гражданство России в упрощённом порядке

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил о запуске международного трека конкурса «Лидеры России». По его словам, победители смогут претендовать на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
Иностранные победители «Лидеров России» смогут получить гражданство России в упрощённом порядке
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем объявить, и есть соответствующее решение президента, что все, кто попадут в финал, гарантированно получают постоянный вид на жительство и право работать в России, а все, кто победят, ускоренно получают гражданство России», — рассказал Кириенко.

По его словам, это не отменяет остальные призы.

Как отметил Кириенко, благодаря такому треку в страну смогут приехать «лучшие из лучших».

Он также пояснил, что изначально конкурс был ориентирован только на граждан России.

«Однако мы столкнулись с тем, что у нас появилось значимое количество соотечественников за рубежом, которые гражданами РФ не являются, но которые очень хотят принять участие в конкурсах», — добавил Кириенко.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020 года Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

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