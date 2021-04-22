Иностранные победители «Лидеров России» смогут получить гражданство России в упрощённом порядке
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы можем объявить, и есть соответствующее решение президента, что все, кто попадут в финал, гарантированно получают постоянный вид на жительство и право работать в России, а все, кто победят, ускоренно получают гражданство России», — рассказал Кириенко.
По его словам, это не отменяет остальные призы.
Как отметил Кириенко, благодаря такому треку в страну смогут приехать «лучшие из лучших».
Он также пояснил, что изначально конкурс был ориентирован только на граждан России.
«Однако мы столкнулись с тем, что у нас появилось значимое количество соотечественников за рубежом, которые гражданами РФ не являются, но которые очень хотят принять участие в конкурсах», — добавил Кириенко.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020 года Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.